Стріхарський передав гуманітарну допомогу мешканцям Степанецької ОТГ

Народний депутат Андрій Стріхарський передав необхідну гуманітарну допомогу мешканцям Степанецької ОТГ, а саме багатодітним, малозабезпеченим сімʼям та тимчасово переміщеним особам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Facebook.
За його словами, кожен отримав допомогу у вигляді харчового набору. Також були забезпечили дровами три багатодітні сімʼї, що забезпечить їм теплу зиму.
"Я щиро радий, що ми маємо змогу допомагати та забезпечувати впевненість людей у майбутньому. Нагадую, що наші представники працюють на 196-му виборчому окрузі, вони радо вислухають ваші звернення та нададуть вам необхідну допомогу", - написав Стріхарський.
На думку політика, у такий важкий час для народу і для країни в цілому важливо не забувати про своїх ближніх та людей, які дійсно потребують нашої підтримки.
"Чітко організувавши роботу на своїх округах та працюючи з населенням, щодня ми з командою отримуємо запити та докладаємо максимальних зусиль, для їх виконання", - додав нардеп.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський у співпраці з Всеукраїнською аграрною радою передав українським військовим ще 5 позашляховиків.