Стрихарский передал гуманитарную помощь жителям Степанецкой ОТГ

По его словам, каждый получил пособие в виде пищевого набора. Также были обеспечены дровами три многодетных семьи, что обеспечит им теплую зиму.

"Я искренне рад, что мы имеем возможность помогать и обеспечивать уверенность людей в будущем. Напоминаю, что наши представители работают в 196-м избирательном округе, они с радостью выслушают ваши обращения и окажут вам необходимую помощь", - написал Стрихарский.

По мнению политика, в такое тяжелое время для народа и для страны в целом важно не забывать о своих ближних и людях, действительно нуждающихся в нашей поддержке.

"Четко организовав работу на своих округах и работая с населением, ежедневно мы с командой получаем запросы и прилагаем максимальные усилия для их выполнения", - добавил нардеп.