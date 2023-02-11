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Стрихарский отметил необходимость развития института старост в Украине

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Суббота 11 февраля 2023 14:02
Стрихарский отметил необходимость развития института старост в Украине Фото: народный депутат Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Народный депутат Андрей Стрихарский принял участие в обсуждении функционирования института старост, инициированного Комитетом по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook после рабочего визита в Луцк, где состоялось мероприятие.

Участие в мероприятии также приняли представители Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, всеукраинских ассоциаций органов местного самоуправления, представители Волынского областного совета и Волынской областной государственной администрации, руководители территориальных общин Волынской области, старосты, представители общественной и экспертной среды.

Последний год показал, что проведенная реформа децентрализации в целом положительно повлияла на развитие гражданского общества в Украине. И старосты играют в этом свою значительную роль. Они являются одним из обязательных элементов демократического процесса, обеспечивая представление интересов населения общин перед местной властью, осуществляя надлежащую коммуникацию", - подчеркнул Стрихарский.

По его словам, властям известно, что на местах случаются случаи нарушения установленной законодательством процедуры утверждения старосты, которая затем становится предметом судебного разбирательства. Однако, по мнению нардепа, причиной тому может быть как недостаточная разъяснительная работа, так и безответственное отношение определенных представителей местных властей к соблюдению прописанных процедур.

"Должно быть уделено достаточно внимания разъяснительной работе и обеспечению местных властей необходимой информацией", - считает Стрихарский.

Напомним, закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по развитию института старост (№4535) был подписан президентом 29 июля 2021 года.

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