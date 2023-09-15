Андрій Сташків, заступник міністра освіти: Все російське - вилучено з програми

В яких умовах діти навчатимуться у новому навчальному році, як навчаються у прифронтових містах та як у Харкові в метро облаштували класи для школярів молодших класів.

Про це і не тільки в інтерв'ю РБК-Україна розповів Андрій Сташків, заступник міністра освіти і науки України.

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В якому форматі буде проходити новий навчальний рік

– Ми вже другий навчальний рік починаємо в умовах війни. Виклики, які стоять перед системою освіти, ті самі, що і минулого року. В першу чергу це звісно безпекові умови в школах, можливість відновити очне навчання або змішане навчання в тих закладах, де це можливо зробити. Система освіти пропонує декілька видів навчань у школах. Це може бути або ж офлайн, або змішане чи дистанційне. Також окремо є форма сімейного навчання для учнів, які не можуть відвідувати школу. Ще учні, які не можуть відвідувати школу взагалі також можуть обрати екстернат.

Як навчатимуться діти, які перебувають за кордоном

– Окрема програма у нас є для дітей, які перебувають за кордоном, ми її тільки розробили та затвердили наказом. Будем впроваджувати їх в українських школах, але тільки для тих дітей, які навчаються в іноземних школах. В кожному регіоні та області буде визначено до 5 шкіл в яких будуть сформовані окремі класи, які будуть надавати освіту саме за цією програмою. Буде скорочене навантаження для цих дітей, від 6 до 8 годин на тиждень, тільки українознавчі предмети (українська мова, література, історія, географія тощо). А інші предмети будуть зараховуватись за результатами їхнього навчання в тих іноземних школах, де вони навчаються.

Це впровадження викликано тим, що був запит від батьків, діти яких навчаються в іноземних школах, що в них дуже велике навантаження, коли вони навчались одночасно і в українській школі і в іноземній і у них співпадали уроки. Тому і була запроваджена така програма і впроваджується.

Але ця програма за бажанням батьків, це не обов’язково. Той хто бажає, той може подати відповідні заяви в ці школи список яких ми уже оприлюднимо на сайті Міністерства освіти. Кожна область буде мати свої списки і батьки, за бажанням, зможуть перевести своїх дітей у ці школи. Це переведення тимчасове, тільки на час воєнного стану. За дитиною все ж залишається місце навчання – основна школа. Заяву можна подати електронною поштою.

Фото: в МОН розповіли про навчання дітей під час війни (Getty Images)

Про навчання для дітей, які повернулись з окупованих територій

– Завдяки нашим Збройним силам минулого року з’явилось багато деокупованих територій, де діти не навчались протягом певного періоду або ж були вимушені виїхати в країну-агресора, а потім звідти повернулись в Україну. Для них також у нас є окрема спеціально розроблена програма. Там підсилений українознавчий компонент, короткі курси з української мови та літератури для різних класів, в залежності від того, в який клас дитина пропустила.

Але, загалом, рекомендації наступні: якщо дитина не навчалась в українській школі і хоче повертатися до неї, то її зараховують до класу, в якому вона мала б навчатись і протягом певного періоду вона має пройти оцінювання за попередні роки навчання. У нас розроблені окремі програми з подолання освітніх втрат.

На всеукраїнській школі онлайн розміщені тести, які вчитель може запропонувати дитині і визначити теми, які Їй потрібно повторно вивчити, а також розробити індивідуальні програми для навчання дитини, щоб вона наздогнала те, що вона втратила в навчанні.

Як проходить навчання на прифронтових територіях

– В нас є дуже багато прифронтових територій і ми до них відносимо майже цілі області в деяких випадках, зокрема у нас є лінії, які межують з російським кордоном та прифронтові. В прифронтових областях, на певній відстані до кордону, взагалі заборонено офлайн навчання, там тільки дистанційне відбувається.

Харківська область, наприклад, вся навчається дистанційно, за виключенням міста Харкова. В прифронтових областях безпекова ситуація не дозволяє навчатись повноцінно в офлайн режимі і таких дітей, які навчаються в цих школах близько пів мільйона.

Фото: для дітей, які навчаються за кордоном, розробили спеціальну програму (Getty Images)

Про класи в харківському метро

– Питання з Харковом та Харківською областю ще від початку літа стояло. Ми разом з міністром відвідували Харків, дивились їхні укриття, спілкувались з вчителями, керівниками відділів освіти, і основне питання – безпекове.

Ситуація з Харківською областю така, що час між оголошенням тривоги і початком обстрілів малий. І часто буває, що спершу обстріли, а потім включається тривога. Це фактично унеможливлює навчання повноцінне навіть за наявності укриття, тому, що час, за який потрібно всім учням спуститися в укриття – дуже малий. Тому місцевою владою було прийнято рішення організувати навчання в метро.

Взагалі у нас є повна автономія в тому де навчатись та як навчатись. От, наприклад, коли зруйнована школа, а поряд є будинок культури, який вцілів, і там організовано навчання. Це дозволено! Так само і в Харкові були прийняті відповідні рішення, аби навчатися в метро. На окремих станціях організовано класи, зроблені відповідні ремонти, організовано навіть харчування для цих дітей. Дітей підвозять до метро шкільними автобусами. Саме для дітей початкової школи це організовано, оскільки це найбільш вразлива категорія дітей, яка потребує живого спілкування з вчителем, соціалізації під час навчання.

На жаль, це не приємні речі, які відбуваються в нашій країні, але про які ми маємо говорити. Так само, які і в Лондоні діти вчилися. Під час того, як бомбардували Лондон вони вчилися в метро і у нас в 21-му століття діти теж так навчаються.

Фото: з української шкільної програми виключили все російське (Getty Images)

Про зміни в навчальній програмі

– Якщо говорити про сам перелік предметів, то вони не змінились, а змінився їх зміст та наповнення. Передусім минулого року було переглянуто навчальні плани з таких предметів, як історія України, українська література, де було змінено і вилучено все, що пов’язано з Російською Федерацією, Радянським Союзом. Крім того, продовжено зміни до здоров'язбережувальної галузі. Це є базова школа, 5-9 класи, де введено курси щодо мінної безпеки, домедичної допомоги, також введено про особливості дій під час повітряних тривог, надзвичайних ситуацій.

Окремо ми змінили вже частково предмет "Захист України" для 10-11 класів. Більше сконцентрували на ознайомлення з дронами, і як їх можна використовувати в цивільному житті та військовій справі. Зараз починається навчання вчителів цього предмету. Крім того, у нас багато громадських організацій, які працюють в цьому напрямку і плануються ще додаткові навчання по мінній безпеці та домедичній допомозі, але вже не в межах навчального плану, а додатково.

Також ДСНС долучається до проведення уроків у школах. Створені класи безпеки в багатьох закладах освіти, де можна предметно показати дітям які бувають вибухонебезпечні предмети. Дуже великий спектр нових речей, які введені в навчальну програму.