Андрій Демченко, ДПСУ: на кордоні з Польщею залишається один напрямок для фур – "Краківець"

– Які вимоги польських фермерів, чи має Держприкордонслужба таку інформацію?

– Власне, до нас не надходить інформація на офіційному рівні. Інформація, яку ми маємо від польських колег, виключно про наміри або вже про дію, яку роблять польські фермери. Але з відкритих джерел ми бачимо, що вони протестують проти неконтрольованого напливу товарів в Польщу з України.

– Польські фермери вчора анонсували повну блокаду кордону з Україною. Чи повідомили вже польські прикордонники про це ДПСУ?

– Про 20 лютого нам ще не надходила інформація від польських прикордонників. Але треба розуміти, що зараз вони вчиняють свої дії на п’яти напрямках, а загалом на кордоні з Польщею дев’ять пунктів пропуску. І кожен цей пункт пропуску може мати свої особливості щодо пропуску вантажного транспорту.

Якісь напрямки, відповідно до угод з Польщею, можуть перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, перевозячи вантажі, якісь напрямки можуть перетинати виключно порожні, а якісь – вантажівки з вантажами, але вагою менше ніж 7,5 тонни.

– Якщо польські фермери все ж влаштують анонсовану блокаду, то якою може бути ситуація на українському кордоні?

– На тих напрямках, які вони вже блокують, то вони значно обмежують перетин кордону вантажними транспортними засобами. Найбільшими пунктами пропуску на кордоні з Польщею є "Шегині", "Рава-Руська", "Ягодин" та "Краковець", де можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонни, і три з них вже сьогодні блокуються.

На цю мить не блокується тільки "Краківець", але вчора польські фермери близько години проводили там блокування. Тому, сказати, що це ще сильніше вплине, звісно можна, але і сьогодні перетин кордону вантажівками вже значно обмежено.

– Польські фермери блокують тільки в’їзд в Польщу, чи також і виїзд?

– Знову ж таки, на кожному напрямку ситуація може різнитися. Вони обмежують рух як в Польщу, так і з Польщі в бік України. Але більше вони обмежують все ж в’їзд вантажівок в Польщу з України.

Візьмемо для прикладу "Ягодин". Його до блокування за добу перетинали 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. За минулу добу його перетнули 146 вантажних транспортних засобів, 14 з яких – в бік Польщі. Днем раніше його перетнули 95 вантажівок, 7 з яких – в бік Польщі.

До прикладу, пункт пропуску "Шегині". За минулу добу його перетнули 72 вантажівки, всі – в бік України. У бік Польщі – 0. Польська сторона нікого не прийняла.

– Яка зараз ситуація з чергами на україно-польському кордоні?

– Якщо говорити про черги, то станом на сьогоднішній ранок в чергах на напрямках, які блокуються, сукупно перебуває близько 1300 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти "Ягодина" та "Рави-Руської". До прикладу, у пункті пропуску "Устилуг" черга на території Польщі в бік України була відсутня, а в пункті пропуску "Угринів" – 100.

Ще є напрямок "Краківець", який на цю мить не блокується. Лише вчорашні дії протягом години. Станом на ранок навпроти "Краківця" в бік України на території Польщі перебували понад 1100 вантажних транспортних засобів. Тут черга значна, бо перевізники шукають можливість перетину кордону.

– Чи є черги на в’їзд в Польщу з українського боку?

– З українського боку на виїзд діє "єЧерга". Ви можете ознайомитися з завантаженням на сайті "єЧерги", але, звісно, йде коригування, водії відмовляються від заблокованих напрямків та більше реєструються у напрямку "Краківець".

Фактично фізично водіям не доводиться стояти під кордоном в кілометрових чергах, які могли б створитися. Вони можуть чекати деінде в зручних для них місцях, а адміністратори "єЧерги" повідомляють день та час, коли можна перетнути кордон.

– Чи є ще, крім "Краківця", альтернативні маршрути для вантажівок, щоб об’їхати заблоковані пункти пропуску?

– Я вже зазначав, що найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею чотири, і не блокується лише один. Інші пункти пропуску на кордоні з Польщею мають різні особливості, але там великим вантажівкам ніде перетнути кордон. Фактично залишається один напрямок для великих фур – це "Краківець".

На щастя, на інших ділянках кордону з іншими країнами, з якими межує Україна, ситуація спокійна. Немає ні обмежень, ні значних черг.

– Яка ситуація на кордоні з Угорщиною? Раніше угорські фермери теж оголошували протести на кордоні з Україною.

– 9 лютого, коли польські фермери почали своє блокування, то від угорських колег ми теж мали інформацію, що угорські фермери мають намір провести акцію біля кордону. І ця акція проводилася на пункті пропуску "Захонь", але тоді рух вантажівок не блокувався. І після того він також не блокується.

– Чи зачіпає блокування кордону польськими фермерами легковики та автобуси?

На щастя, ні. Інші категорії транспорту перетинають кордон вільно в обох напрямках. Єдине, що ми за цей час відмічали, то це, коли через, можливо якісь неузгоджені дії між організаторами та учасниками акції, на пункті пропуску "Шегині" був частково ускладнений рух для легковиків та автобусів на території Польщі. Але це тривало всього кілька годин. Сьогодні їх рух йде нормально.

– Чи можете ви дати поради водіям у зв’язку з ситуацією на кордоні?

– Знову ж таки, що стосується легковиків та автобусів, то зараз рух не обмежується. Багато чую інформації, що кордон заблокований і для звичайних громадян. Ні.

В першу чергу потрібно користуватися інформацією державних органів, які за ці напрямки відповідають. Зокрема, ДПСУ та митної служби, на сторінках яких повідомляється інформація про ситуацію на пунктах пропуску. Якщо є ускладнення для якоїсь категорії транспорту, ми про це повідомляємо.