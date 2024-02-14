Андрей Демченко, ГПСУ: на границе с Польшей остается одно направление для фур – "Краковец"

– Какие требования польских фермеров, есть ли у Госпогранслужбы такая информация?

– Собственно, нам не поступает информация на официальном уровне. Информация, которая у нас есть от польских коллег, исключительно о намерениях или уже о действиях, которое делают польские фермеры. Но из открытых источников мы видим, что они протестуют против неконтролируемого наплыва товаров в Польшу из Украины.

– Польские фермеры вчера анонсировали полную блокаду границы с Украиной. Сообщили ли уже польские пограничники об этом ГПСУ?

– По поводу 20 февраля нам еще не поступала информация от польских пограничников. Но надо понимать, что сейчас они совершают свои действия на пяти направлениях, а в общей сложности на границе с Польшей девять пунктов пропуска. И каждый этот пункт пропуска может иметь свои особенности по пропуску грузового транспорта.

Какие-то направления, согласно соглашениям с Польшей, могут пересекать грузовики весом более 7,5 тонны, перевозя грузы, какие-то направления могут пересекать исключительно пустые, а какие-то – грузовики с грузами, но весом менее 7,5 тонны.

– Если польские фермеры все же устроят анонсированную блокаду, то какой может оказаться ситуация на украинской границе?

– На тех направлениях, которые они уже блокируют, они значительно ограничивают пересечение границы грузовыми транспортными средствами. Наибольшими пунктами пропуска на границе с Польшей являются "Шегини", "Рава-Русская", "Ягодин" и "Краковец", где могут пересекать границу грузовики весом более 7,5 тонны, и три из них уже сегодня блокируются.

На этот момент не блокируется только "Краковец", но вчера польские фермеры около часа проводили там блокировку. Поэтому сказать, что это еще сильнее повлияет, конечно, можно, но и сегодня пересечение границы грузовиками уже значительно ограничено.

– Польские фермеры блокируют только въезд в Польшу или и выезд тоже?

– Опять же, в каждом направлении ситуация может отличаться. Они ограничивают движение, как в Польшу, так и из Польши в сторону Украины. Но больше они ограничивают все же въезд грузовиков в Польшу из Украины.

Возьмем для примера "Ягодин". Его до блокировки в сутки пересекали 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. За прошедшие сутки его пересекли 146 грузовых транспортных средств, 14 из которых – в сторону Польши. Днем ранее его пересекли 95 грузовиков, 7 из которых – в сторону Польши.

К примеру, пункт пропуска "Шегини". За минувшие сутки его пересекли 72 грузовика, все – в сторону Украины. В сторону Польши – 0. Польская сторона никого не приняла.

– Какова сейчас ситуация с очередями на украинско-польской границе?

– Если говорить об очередях, то по состоянию на сегодняшнее утро в очередях на блокируемых направлениях совокупно находится около 1300 грузовых транспортных средств. Больше всего напротив "Ягодина" и "Равы-Русской". К примеру, в пункте пропуска "Устилуг" очередь на территории Польши в сторону Украины отсутствовала, а в пункте пропуска "Угринов" – 100.

Еще есть направление "Краковец", которое на этот момент не блокируется. Только вчерашние действия в течение часа. По состоянию на утро напротив "Краковца" в сторону Украины на территории Польши находились более 1100 грузовых транспортных средств. Здесь очередь значительна, потому что перевозчики ищут возможность пересечения границы.

– Есть ли очереди на въезд в Польшу с украинской стороны?

– С украинской стороны на выезд действует "єЧерга". Вы можете ознакомиться с загрузкой на сайте "єЧерги", но, конечно, идет корректировка, водители отказываются от заблокированных направлений и больше регистрируются в направлении "Краковец".

Фактически физически водителям не приходится стоять под границей в километровых очередях, которые могли бы создаться. Они могут ждать где-нибудь в удобных для них местах, а администраторы "єЧерги" сообщают день и время, когда можно пересечь границу.

– Есть ли еще, кроме "Краковца", альтернативные маршруты для грузовиков, чтобы объехать заблокированные пункты пропуска?

– Я уже отмечал, что наибольших пунктов пропуска на границе с Польшей четыре, и не блокируется только один. Другие пункты пропуска на границе с Польшей имеют разные особенности, но там большим грузовикам негде пересечь границу. Фактически остается одно направление для больших фур – это "Краковец".

К счастью, на других участках границы с другими странами, с которыми граничит Украина ситуация спокойна. Нет ни ограничений, ни значительных очередей.

– Какова ситуация на границе с Венгрией? Ранее венгерские фермеры тоже объявляли протесты на границе с Украиной.

– 9 февраля, когда польские фермеры начали свою блокировку, то от венгерских коллег мы тоже получали информацию, что венгерские фермеры намерены провести акцию у границы. И эта акция проводилась на пункте пропуска "Захонь", но тогда движение грузовиков не блокировалось. И после этого оно тоже не блокируется.

– Затрагивает ли блокирование границы польскими фермерами легковушки и автобусы?

К счастью, нет. Остальные категории транспорта пересекают границу свободно в обоих направлениях. Единственное, что мы за это время отмечали, так это, когда из-за возможно несогласованных действий между организаторами и участниками акции, на пункте пропуска "Шегини" было частично затруднено движение для легковых автомобилей и автобусов на территории Польши. Но это длилось всего несколько часов. Сегодня их движение идет нормально.

– Можете ли вы дать советы водителям в связи с ситуацией на границе?

– Опять же, что касается легковых автомобилей и автобусов, то сейчас движение не ограничивается. Много слышу информацию, что граница заблокирована и для обычных граждан. Нет.

В первую очередь нужно пользоваться информацией государственных органов, отвечающих за эти направления. В частности, ГПСУ и таможенная служба, на страницах которых сообщается информация о ситуации на пунктах пропуска. Если есть усложнение для какой-либо категории транспорта, мы об этом сообщаем.