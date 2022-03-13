Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе

С начала войны России против Украины сотни тысяч людей были вынуждены ехать на Запад, пытаясь покинуть зону боевых действий. Одним из ключевых пунктов на их пути стал Львов. Отсюда переселенцы или едут дальше за границу, или им помогают найти приют в городе и вокруг него. В обратном направлении через Львов едут сотни тонн гуманитарной и военной помощи для всей страны.

Здесь хватает лекарств и еды и относительно безопасно, ситуацию на земле контролируют ВСУ и местная тероборона. Однако утром оккупанты нанесли авиаудар по Яворовскому полигону, в результате чего погибли по меньшей мере 35 человек. Взрывы прогремели в 20 километрах от границы с Евросоюзом и НАТО, и их гораздо лучше было слышно в польских городах, чем во Львове. Поэтому наши западные соседи и партнеры убедились, что война куда ближе к ним, чем могло бы казаться, говорит мэр Львова Андрей Садовой.

– Какая сейчас ситуация во Львове в общем?

– Львов и все украинские города сегодня в одинаковой ситуации. Вы видите, что в каждом городе сигналы тревоги, обстреливают города, обстреливают все территории. Как вы знаете сегодня был обстрелян Миротворческий центр в Яворове, это 20 километров до границы с Европейским Союзом и 40 километров до Львова.

Первый раз вообще Львовскую область обстреливали 24 февраля, сегодня это уже второй раз. И это вызвало шок у поляков, я утром говорил с польскими политиками, мэрами, они просто не могут себе представить, что война фактически за 20 километров от их границы. Во Львове утром были слышны взрывы, но больше их было слышно со стороны Польши. Это большая трагедия, потому что погибли сегодня ни в чем не повинные люди, много есть раненых, мы оказываем им всяческую помощь, боремся за жизнь каждого.

Враг нанес ракетный удар по Яворовскому полигону (фото: t.me / nvua_official)

Во Львове сегодня очень много людей, которые приехали из разных регионов, их уже более 200 тысяч и они каждый день приезжают. Сейчас я проходил по центру города, очень много людей, многие из них впервые попали во Львов, ходят, осматривают исторические памятники. Любуются каждым днем, когда можно дышать свободным воздухом, и я их прекрасно понимаю, потому что тот, кто приехал сюда, будучи перед тем днями под обстрелами и бомбежками, они совсем по-другому начинают ценить возможность просто пройтись по мирному городу.

– До войны во Львове проживало чуть более 700 тысяч человек. Сколько сейчас ориентировочно с учетом вынужденных переселенцев?

– До войны, конечно, было больше, потому что последняя перепись происходила давно. Однако сегодня во Львове проживает совместно с людьми, которые приехали, гораздо больше миллиона человек. Это чрезвычайно большая нагрузка на город, но мы готовились к экстранеординарным ситуациям. Мы перепрофилировали примерно 500 учреждений культуры и образования, они сегодня работают как центры, которые принимают временно перемещенных лиц, около 100 религиозных организаций отдали свои помещения.

Это такой большой улей, но который живет, который четко организован и работает системно. Львовяне сегодня отдают последнее для тех, кто уехал от обстрелов и бомбежек. Такова наша сегодня обязанность, такова наша миссия.

– Говорят, что очень сильно повысились цены на аренду квартир во Львове. Мол, квартиру, которая раньше стоила условно 400 долларов в месяц, теперь сдают за две, а то и четыре тысячи. Удалось ли исправить эту ситуацию?

– Сейчас фактически нет свободных квартир, однако каждый такой сигнал мы проверяем. На сегодня мы имеем десять случаев, когда действительно люди поступают недостойно. Мы их называем мародерами, сегодня эту информацию сделаем публичной, и будем поступать так, как нужно в условиях военного времени.

Но 99,9% львовян показывают свою жертвенность, многие люди селят бесплатно у себя дома, и кормят, помогают чем могут. Вы себе не представляете, сколько принесли вещей, чтобы люди, которые приезжают, были в безопасности и чувствовали себя хотя бы в минимальном комфорте.

– Также есть достаточно неоднозначной информации, что с одной стороны львовяне не всегда демонстрируют лояльность к переселенцам, требуя, например, от мужчин возвращаться на Восток и воевать. И с другой, что приезжие не всегда ведут себя достойно по отношению к горожанам, которые им помогают. Есть ли такие факты?

– С самого начала мы ввели четкое правило, что мы регистрируем всех, кто приезжает. Если мужчины призывного возраста, то они идут и регистрируются в военкомате. У нас не было каких-то отказов, все работает достаточно качественно. Очень много людей, которые приехали из Киева и других городов, записались в территориальную оборону и сейчас проходят обучение.

Тем, кто не может служить, или, например, женщинам, имеющим хорошие специальности, мы предлагаем трудоустройство на наших предприятиях. Для победы нам нужно переориентировать всю нашу промышленность и делать все необходимое для фронта, чтобы страна могла качественно функционировать. Это очень сложный процесс, потому что много производств и предприятий переехало во Львов.

Через Львов проходят сотни тысяч переселенцев (фото: GettyImages)

– Зафиксируем насчет мужчин. Они идут в центры комплектования и там их сразу направляют на обучение?

– Нет, их берут на учет и по очереди вызывают. Сегодня желающих пойти в армию гораздо больше, чем физическая способность их оформить и подготовить. Это все идет этапами, но все регистрируются и здесь никаких проблем нет. Тех, кто сачкует, я не видел.

– Уточню также по поводу рабочих мест. Есть ли сейчас возможность у вынужденных переселенцев работать во Львове и помогать обороне страны в тылу?

– На сегодня мы инвентаризируем все потребности по нашим предприятиям. Когда люди соглашаются, то мы фиксируем их специальности. Сейчас будет следующая волна, чтобы соединять всех между собой: предприятия и людей, которые нуждаются в работе. Люди с радостью откликаются, я не вижу какого-то нежелания.

Есть часть людей, которая хочет ехать в Польшу или в другие страны, а есть большая часть тех, кто хочет остаться здесь в Украине. Приехали люди, которые хотят работать на земле, сейчас мы связываем их с районами, головами ОТГ, чтобы размещать их там и они могли приступать к работе: надо сажать, на осень нужен урожай, надо кормить всех.

– Какая в общем сейчас ситуация в городе с продовольствием и медикаментами?

– Насчет медикаментов все окей, есть достаточное количество. Был немножко ажиотаж на прошлой неделе, когда пошли слухи, что будут химические или еще какие-то атаки, – много повыкупали того, что касается щитовидной железы. Но я думаю, что за последующие дни мы это все пополним.

Относительно продуктов питания. Продукты есть в магазинах, но может не в таком большом ассортименте, как это было раньше, потому что логистические связи нарушены. Но сейчас мы пытаемся переключиться на поставки из стран ЕС и переориентировать многие наши предприятия, чтобы самим выпускать все, что возможно.

– По аналогии с другими городами также спрошу, какая сейчас ситуация с преступностью и есть ли мародеры во Львове?

– Классическая преступность опустилась до нуля. В первые дни оккупации вообще не было случаев, потом были единичные. Но чтобы вы понимали, у нас сформировано 66 добровольческих сотен – это львовяне, которые заступают на дежурство. Во Львове есть свет, все видно, поэтому люди сразу звонят в полицию и есть моментальная реакция. Так что преступность исчезла. Мародерами мы называем тех, кто завышает цены, такие случаи единичны и мы делаем публичной информацию о них.

Во Львове помогают найти жилье, помощь и работу (фото: GettyImages)

– Также видим на уровне каких-то пересказов, что значительная часть помощи, которая едет из-за границы, оседает во Львове. Слухов и фейков сейчас много, опровергните и эти, пожалуйста.

– Эта информация не соответствует действительности. Всей милитарной помощью, которая идет на Украину, занимается Министерство обороны. А те же бронежилеты, которые мы получаем, мы передаем на передовую. Все сегодня должно быть там, где оно больше всего нужно.

С гуманитарной помощью есть свои нюансы. Например, вчера пришло десять фур, 85% процентов это подержанная одежда. Если говорить о медикаментах, то это минимальное количество лекарств, а все остальное – это медицинские халаты и маски. Сегодня всем, кто хочет оказывать помощь из других стран, мы говорим: спасибо, нам одежда и маски не нужны, нам нужны продукты длительного хранения, медикаменты, бронежилеты и каски. Это в первую очередь, все остальное, пожалуйста, не везите.

И в принципе сейчас люди переориентируются. Потому что в первые дни отдавали все, что считали нужным, но оно не совсем нужно здесь у нас. Благодарить нужно всех, кто помогает, но сейчас мы конкретизируем. Все, что приходит во Львов, мы отправляем в Киев, Харьков, Николаев и другие города. Себе из гуманитарной помощи мы фактически ничего не оставляем. То, что у нас есть, мы покупаем за деньги.

– Были логистические проблемы из-за высокого количества блокпостов на трассах и на въезде в город. Из-за этого в одну сторону тормозилась эвакуация, а в другую –​​​​​​​ доставка помощи в другие регионы. Решен ли уже этот вопрос?

– На сегодня все блокпосты утверждены распоряжением главы военной администрации. Да, сначала они были спонтанными, сейчас они уже соответствуют планам обороны и города, и области. Достаточно быстро проходит трафик, я не вижу каких-то серьезных проблем.

– Если позволите, тогда последний вопрос. Вы сказали, что общались со своими зарубежными коллегами и они были в шоке от того, что сегодня произошло буквально за 20 километров от границ ЕС. Что еще должно случиться, чтобы Евросоюз и НАТО поняли, что это не только наша война, и более активно поддержали Украину в противостоянии с Россией?

– Я этот вопрос задал коллегам из Европейского Союза. Если эта ракета, не дай Бог, упадет на вашей территории, как вы будете действовать? Будете вступать в войну? Или вы сегодня будете иметь разум передать нам достаточное количество вооружения, противоракетные системы, чтобы мы могли эти ракеты перехватывать. Потому что когда она упадет на вашей территории – вы не будете знать, что делать. До них начинает доходить. Очень часто они думают, что война где-то там далеко-далеко, вот она, пожалуйста, на границе.

До них это дойдет, это 100%. Однако я им говорю: друзья мои, каждый час ваших размышлений и ваших дискуссий – это сотня ни в чем не повинных людей, которых убивают. И это потом вас будет мучить совесть, почему вы не приняли решение оперативно и быстро. Сегодня все должны удвоить свои усилия, чтобы Запад понял: чем быстрее мы выдавим врага с нашей земли, тем быстрее будет мир. Мы их спасаем, сегодня мы боремся за свободу всех людей, которые хотят быть свободными и независимыми.