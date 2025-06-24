Андре Тан дав поради, як поєднувати моду і традиції на Івана Купала

Модельєр розповів, які тканини, відтінки та деталі допоможуть створити гармонійний образ, натхненний давніми традиціями. Від яскравих суконь до квіткових вінків - кожен елемент несе в собі особливе значення.

Вогонь - символ очищення

Вогонь на Івана Купала - це не лише про тепло, а й про очищення душі. Стрибки через багаття були обрядом, який очищав від неприємностей.

"Вибір одягу для цієї ночі має бути яскравим, як полум'я. Чудовим вибором будуть сукні в червоних, помаранчевих і золотих відтінках, які підкреслюють енергію свята", - зазначив Тан.

Андре Тан розповів про вбрання на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вода - магія природи

Вода, як елемент свята, приносить очищення та оновлення.

"Одяг, натхненний водною стихією, це легкі тканини та ніжні кольори. Шифонові сукні або блузки, що пливуть, наче вода, доповнюють образ, що символізує зв'язок з природою і гармонією", - підкреслив Андре Тан.

Тан розповів про луки на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вінки з квітів

Дівчата, плетучи вінки з польових квітів, показували свою повагу до природи. Вінок - це обов'язковий елемент образу на Івана Купала.

"Можна адаптувати цю традицію і під сучасний стиль, обираючи квіткові вишивки на одязі чи аксесуарах", - зазначив стиліст.

Андре Тан дав поради на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Магічні атрибути

На Івана Купала важливий не лише одяг, а й магічні атрибути. Срібні прикраси, браслети з різним камінням і амулети надають загадковості образу.

Ці елементи можна використовувати, щоб підкреслити чарівну атмосферу свята.

Андре Тан розповів про образи на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Сучасність

Івана Купала в сучасному світі - це можливість поєднувати традиції з сучасними трендами.

"Легка сукня з квітковими вишивками, сукня в стилі бохо або джинси з топом в етностилі створюють ідеальний образ для святкування", - підсумував Андре Тан.

Андре Тан розповів про луки на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Походження та значення свята

Івана Купала - одне з найдавніших слов'янських свят, що символізує літнє сонцестояння, силу природи, очищення вогнем і водою, а також любов і родючість. Свято виникло задовго до християнства, але з часом його пов'язали з Різдвом Іоанна Хрестителя.

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