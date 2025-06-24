Андре Тан дав поради, як поєднувати моду і традиції на Івана Купала

Український дизайнер Андре Тан поділився модними порадами, як стильно та символічно вдягнутися для святкування Івана Купала. За його словами, цього дня особливо важливими є кольори, фактури та елементи, які відображають силу природи - вогонь і воду.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
Модельєр розповів, які тканини, відтінки та деталі допоможуть створити гармонійний образ, натхненний давніми традиціями. Від яскравих суконь до квіткових вінків - кожен елемент несе в собі особливе значення.
Вогонь на Івана Купала - це не лише про тепло, а й про очищення душі. Стрибки через багаття були обрядом, який очищав від неприємностей.
"Вибір одягу для цієї ночі має бути яскравим, як полум'я. Чудовим вибором будуть сукні в червоних, помаранчевих і золотих відтінках, які підкреслюють енергію свята", - зазначив Тан.
Андре Тан розповів про вбрання на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Вода, як елемент свята, приносить очищення та оновлення.
"Одяг, натхненний водною стихією, це легкі тканини та ніжні кольори. Шифонові сукні або блузки, що пливуть, наче вода, доповнюють образ, що символізує зв'язок з природою і гармонією", - підкреслив Андре Тан.
Тан розповів про луки на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Дівчата, плетучи вінки з польових квітів, показували свою повагу до природи. Вінок - це обов'язковий елемент образу на Івана Купала.
"Можна адаптувати цю традицію і під сучасний стиль, обираючи квіткові вишивки на одязі чи аксесуарах", - зазначив стиліст.
Андре Тан дав поради на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)
На Івана Купала важливий не лише одяг, а й магічні атрибути. Срібні прикраси, браслети з різним камінням і амулети надають загадковості образу.
Ці елементи можна використовувати, щоб підкреслити чарівну атмосферу свята.
Андре Тан розповів про образи на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Івана Купала в сучасному світі - це можливість поєднувати традиції з сучасними трендами.
"Легка сукня з квітковими вишивками, сукня в стилі бохо або джинси з топом в етностилі створюють ідеальний образ для святкування", - підсумував Андре Тан.
Андре Тан розповів про луки на Івана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Івана Купала - одне з найдавніших слов'янських свят, що символізує літнє сонцестояння, силу природи, очищення вогнем і водою, а також любов і родючість. Свято виникло задовго до християнства, але з часом його пов'язали з Різдвом Іоанна Хрестителя.
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