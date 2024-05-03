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Анчелотті вигадав хитрий план використання Луніна та обох конкурентів

Фото: Андрій Лунін поки залишиться основним воротарем (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб мадридського "Реала" на чолі з Карло Анчелотті вирішив використати трьох голкіперів у найближчих поєдинках команди. Українець Андрій Лунін отримав очікуваний вирок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.

Італійський фахівець надумав надати ігрову практику всім воротарям. Такий крок пов'язаний з відновленням раніше основного кіпера "вершкових" Тібо Куртуа.

Бельгієць повернеться в рамку "Реала" на поєдинок 34-го туру іспанської Ла Ліги проти "Кадіса". Куртуа проведе тайм проти аутсайдера. Інші 45 хвилин у протистоянні з андалусійцями відіграє Кепа Аррісабалага.

Натомість Лунін вийде в основі мадридців на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії". Українець був основним у першій зустрічі команд, що закінчилася внічию (2:2). Проте, в разі виходу "Реала" до фіналу місце у воротах відійде Куртуа.

Андрій Лунін у складі "Реала"

До лав "вершкових" перейшов у літнє трансферне вікно-2018. Перехід із луганської "Зорі" коштував мадридцям орієнтовно 8,5 млн євро.

На правах оренди з "Реала" захищав кольори іспанських "Леганеса", "Вальядоліда" та "Ов'єдо". На "Сантьяго Бернабеу" став дублером Тібо Куртуа. Після травми бельгійця на старті нинішнього сезону "вершкові" екстрено підписали Кепу, тож статус українця не змінився. Утім, у листопаді виграв конкуренцію за місце в старті.

Загалом провів за "Реал" 46 матчів у всіх турнірах, 16 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, трофей Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.

До слова, раніше "Боруссія" Д сенсаційно переграла ПСЖ у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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