Анчелотті підкорив нову висоту в Лізі чемпіонів: поразка не завадила рекорду

Наставник мадридського "Реала" Карло Анчелотті вийшов на перше місце за кількістю проведених матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт мадридського клубу .

Поєдинок з англійським "Ліверпулем" у 5-му турі ЛЧ-2024/25 став для нього 215 у найпрестижнішому єврокубку (з урахуванням матчів кваліфікації). За цим показником італієць випередив іменитого шотландського фахівця Алекса Фергюсона. До минулої середи на рахунку обох було по 214 таких матчів.

Фергюсон усі свої поєдинки в ЛЧ провів на чолі одного клубу – англійського "Манчестер Юнайтед". Анчелотті ж для рекорду знадобилось потренувати вісім колективів з шести країн.

Клуби, які тренував Анчелотті у ЛЧ

"Мілан" – 77 матчів

"Реал" – 68

"Челсі" – 18

"Баварія" – 12

"Наполі" – 12

"Ювентус" – 10

ПСЖ – 10

"Парма" – 8

Анчелотті також є тренером з найбільшою кількістю перемог у матчах ЛЧ – 123. Він єдиний фахівець, якому вдалося виграти головний європейський клубний трофей п'ять разів. У ЛЧ італієць перемагав з "Міланом" (2003, 2007 роки) та "Реалом" (2014, 2022, 2024).