Анчелотти покорил новую высоту в Лиге чемпионов: поражение не помешало рекорду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мадридского клуба .

Поединок с английским "Ливерпулем" в 5-м туре ЛЧ-2024/25 стал для него 215 в самом престижном еврокубке (с учетом матчей квалификации). По этому показателю итальянец опередил именитого шотландского специалиста Алекса Фергюсона. До минувшей среды на счету обоих было по 214 таких матчей.

Фергюсон все свои поединки в ЛЧ провел во главе одного клуба – английского "Манчестер Юнайтед". Анчелотти же для рекорда понадобилось потренировать восемь коллективов из шести стран.

Клубы, которые тренировал Анчелотти в ЛЧ

"Милан" – 77 матчей

"Реал" – 68

"Челси" – 18

"Бавария" – 12

"Наполи" – 12

"Ювентус" – 10

ПСЖ – 10

"Парма" – 8

Анчелотти также тренер с наибольшим количеством побед в матчах ЛЧ – 123. Он единственный специалист, которому удалось выиграть главный европейский клубный трофей пять раз. В ЛЧ итальянец побеждал с "Миланом" (2003, 2007) и "Реалом" (2014, 2022, 2024).