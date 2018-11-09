Анабандлинг газовых компаний соответствует требованиям Третьего энергопакета, - Энергосообщество

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Независимость оператора ГТС и дерегуляция цен на газ остаются двумя наибольшими нарушениями со стороны Украины

Разделение газораспределительных компаний полностью соответствует требованиям Третьего энергопакета. Об этом говорится в ежегодном отчете Европейского энергетического сообщества. В то же время, "Укртрансгаз" остается полностью зависимым от материнской компании "Нафтогаз Украины".

Независимость оператора ГТС и дерегуляция цен на газ остаются двумя наибольшими нарушениями со стороны Украины. Эти два вопроса являются основными препятствиями для реформы газового рынка, сообщается в ежегодном отчете Энергосообщества, опубликованном 31 октября 2018 года.

"Анбандлинг в секторе распределения газа соответствует требованиям Третьего Энергопакета. Оператор ГТС и ПХГ не отделены в соответствии с его требованиями", - говорится в тексте отчета Европейского энергетического сообщества.

Как говорится в документе, "оператор ГТС все еще не является независимым. Процесс анбандлинга Укртрансгаза от Нафтогаза делает шаг вперед и два шага назад. Преимущественно происходят бесполезные дискуссии без конкретного прогресса". Единственный реальный результат создание новой компании – Магистральные газопроводы Украины, которая должна стать основой для будущего независимого оператора ГТС.

Европейское энергетическое сообщество является международной организацией основанной между ЕС и рядом третьих стран для расширения энергетического рынка на рынки Юго-Восточной Европы и других стран.