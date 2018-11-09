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Анбандлінг газових компаній відповідає вимогам Третього енергопакету, - Енергоспівтовариство

Новини » Енергетика    09.11.2018 - 13:48
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Незалежність оператора ГТС і дерегуляція цін на газ залишаються двома найбільшими порушеннями з боку України

Розділення газорозподільних компаній повністю відповідає вимогам Третього енергопакету. Про це йдеться в щорічному звіті Європейського енергетичного співтовариства. У той же час, "Укртрансгаз" залишається повністю залежним від материнської компанії "Нафтогаз України".

Незалежність оператора ГТС і дерегуляція цін на газ залишаються двома найбільшими порушеннями з боку України. Ці два питання є основними перешкодами для реформи газового ринку, повідомляється в щорічному звіті Енергоспівтовариства, опублікованому 31 жовтня 2018 року.

"Анбандлінг в секторі розподілу газу відповідає вимогам Третього Енергопакету. Оператор ГТС і ПСГ не відокремлені у відповідності з його вимогами", - йдеться в тексті звіту Європейського енергетичного співтовариства.

Як йдеться в документі, "оператор ГТС все ще не є незалежним. Процес анбандлінгу "Укртрансгазу" від "Нафтогазу" робить крок вперед і два кроки назад. Переважно відбуваються даремні дискусії без конкретного прогресу". Єдиний реальний результат створення нової компанії – Магістральні газопроводи України, яка повинна стати основою для майбутнього незалежного оператора ГТС.

Європейське енергетичне співтовариство є міжнародною організацією, заснованою між ЄС та рядом третіх країн для розширення енергетичного ринку на ринки Південно-Східної Європи та інших країн.

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