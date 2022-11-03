Анастасія Чижевська, підопічна БФ “Майбутнє - дітям”, виборола бронзу на чемпіонаті Європи з дзюдо

Спортсменка літнього табору, організованого БФ “Майбутнє - дітям” у Греції, виборола бронзу у чемпіонаті Європи з дзюдо

Юна спортсменка Анастасія Чижевська, підопічна проєкту БФ “Майбутнє дітям” та вихованка Київської обласної ШВСМ, учениця ОФКІП й тренерів Карена Балаяна та Олександри Старкової, здобула бронзову медаль на чемпіонаті Європи з дзюдо Євро-U23 у ваговій категорії до 57 кг. Захід відбувся у Боснії і Герцеговині, місто Сараєво. Свою перемогу дівчина присвятила своєму батьку, який боронив Україну у лавах ЗСУ та кілька місяців тому загинув у Донецькій області.

Гостомельчанка Анастасія була однією з понад сотні учасників літнього проєкту Olympic Dreams 2022, ініціатором якою став Благодійний фонд “Майбутнє – дітям”.

В рамках цього проєкту юні спортсмени з найбільш постраждалих від російського вторгнення регіонів України отримали можливість продовжити свої тренування під мирним небом, на території Греції.

“Той час, який ми провели у Греції, приніс свої плоди! І ми дуже радіємо за своїх вихованців. Ця медаль – наше спільне досягнення. Не дивлячись ні на що – ми рухаємось вперед, до Олімпійських мрій. Окрім медалі, наша Настя ще виконала норматив майстра спорту міжнародного класу з дзюдо!” – розповів тренер Анастасії Карен Балаян, учасник Олімпійських ігор 1996 року, представник НОК України в Київській області.

Меценат БФ «Майбутнє – дітям» Анатолій Бойко розказав про цілі проєкту

“Коли ми тільки почали працювати над проєктом Olympic Dreams 2022, головним результатом для нас були не майбутні перемоги, яких наші юні спортсмени обов'язково здобудуть, а перш за все їхня безпека. Сьогодні, коли ми маємо такий вражаючий результат, що продемонструвала Анастасія Чижевська, стає зрозуміло, що наші зусилля й сподівання не були марними. Від себе та від імені команди Фонду вітаю Настю з бронзовою медаллю. Впевнений, що це не остання така важлива нагорода, яку здобудуть наші спортсмени вже найближчим часом”, – зазначив меценат БФ «Майбутнє – дітям» Анатолій Бойко.

Нагадаємо, що літній навчально-тренувальний проєкт Olympic Dreams 2022 у Греції для дітей з постраждалих регіонів України, зокрема міст Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Херсон, Одеса, Луганськ, Суми, Донецьк було організовано за особистої підтримки Анатолія Бойко, посольства України в Грецькій Республіці та Благодійного фонду «Майбутнє – дітям».

Для довідки:

Благодійний фонд “Майбутнє – дітям” меценатом котрого є Анатолій Бойко, до війни опікувався дітьми, які перебували у спальному корпусі Нижньобистрівській Гімназії та потребували допомоги із сімейних причин. Починаючи з 2021 року, працівники Фонду та Гімназії надали допомогу біля 500 дітям та дорослим. З початком війни на території Гімназії був створений прихисток для внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки. Команда Благодійного фонду “Майбутнє – дітям” – це команда активістів, що започаткувала та реалізує проєкт громадської організації “Розвиток IT освіти”, який підтримує молодих ІТ-спеціалістів та розвиток ІТ-сектору в Україні.

Інформація та реквізити:

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