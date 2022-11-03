Анастасия Чижевская, подопечная БФ “Майбутнє - дітям”, выиграла бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

Спортсменка летнего лагеря, организованного БФ “Майбутнє - дітям” в Греции, выиграла бронзу на чемпионате Европы по дзюдо

Юная спортсменка Анастасия Чижевская, подопечная проекта БФ “Майбутнє дітям” и воспитанница Киевской областной ШВСМ, ученица ОПКИП и тренеров Карена Балаяна и Александры Старковой, выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы по дзюдо Евро-U23 в весовой категории до 57 кг. Мероприятие состоялось в Боснии и Герцеговине, город Сараево. Победу девушка посвятила своему отцу, который защищал Украину в рядах ВСУ и несколько месяцев назад погиб в Донецкой области.

Гостомельчанка Анастасия была одной из более сотни участников летнего проекта “Olympic Dreams 2022”, который инициировал Благотворительный фонд “Майбутнє – дітям”. В рамках этого проекта юные спортсмены из наиболее пострадавших от российского вторжения регионов Украины получили возможность продолжить свои тренировки под мирным небом, на территории Греции.

“То время, которое мы провели в Греции, принесло свои плоды! Мы очень рады за наших воспитанников. Эта медаль – наше общее достижение. Не смотря ни на что, мы двигаемся вперед, к Олимпийским мечтам. Кроме медали, Настя еще и выполнила норматив мастера спорта международного класса по дзюдо!” – рассказал тренер Анастасии Карен Балаян, участник Олимпийских игр 1996 года, представитель НОК Украины в Киевской области.

Меценат БФ «Майбутнє – дітям» Анатолий Бойко рассказал о целях проекта

“Когда мы только начинали работать над проектом “Olympic Dreams 2022”, главным результатом для нас были будущие победы, которые наши юные спортсмены обязательно одержат, а также обеспечение их безопасности. Сегодня, когда у нас есть такой впечатляющий результат, который продемонстрировала Анастасия Чижевская, стало понятно, что наши усилия и надежды не были напрасными. От себя и от команды фонда поздравляю Настю с бронзовой медалью. Уверен, что это не последняя такая важная награда, которую наши спортсмены выиграют в ближайшее время”, – отметил меценат БФ «Майбутнє – дітям» Анатолий Бойко.

Напомним, что летний учебно-тренировочный проект “Olympic Dreams 2022” в Греции для детей из пострадавших регионов Украины, в частности городов Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Херсон, Одесса, Луганск, Сумы и Донецк был организован при личной поддержке Анатолия Бойко, посольства Украины в Греческой республике и благотворительного фонда «Майбутнє – дітям».

Для справки:

Благотворительный фонд “Майбутнє – дітям” меценатом которого является Анатолий Бойко, до войны заботился о детях, которые находились в спальном корпусе Нижнебыстровской Гимназии и нуждались в помощи по семейным причинам. Начиная с 2021 года работники Фонда и Гимназии оказали помощь около 500 детям и взрослым. С началом войны на территории Гимназии было создано убежище для внутренне перемещенных лиц, лишившихся дома. Команда Благотворительного фонда "Майбутнє – дітям" – это команда активистов, которая положила начало и реализует проект общественной организации "Развитие IT образования", поддерживающей молодых ІТ-специалистов и развитие ІТ-сектора в Украине.

Информация и реквизиты:

Email: uachildrenfund@gmail.com

Сайт:https://maydit.com.ua

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