За аналогією з ЗСУ. В Маріуполі помітили вантажівки РФ з новим маркуванням (фото)

Росіяни почали маркувати вантажівки, які йдуть через Маріуполь у Запорізьку область, по-новому. Ці позначення нагадують маркування ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Вчора в Маріуполі на військових вантажівках, що рухались з території транзитної бази по вул. Таганрогська в Розівський район Запорізької області, зафіксовано нанесення маркування у вигляді трикутника з повною аналогію тактичного маркування ЗСУ в Курській операції", - розповів він.
Як зазначає радник мера, маркування було на вантажівках з особовим складом та БК, рухались колоною в сім автівок без відкритого супровіду.
"Мета нанесення подібного маркування та його масовість допоки невідомі. Але точно підлягає врахуванню, зокрема, в районі Вугледару", - вважає Андрющенко.
У Маріуполі помітили вантажівки РФ з маркуванням, аналогічним маркуванню ЗСУ (t.me/andriyshTime)
Українські військові вже місяць ведуть наступальну операцію у Курській області. За даними на кінець серпня, ЗСУ контролюють 100 населених пунктів і взяти в полон близько 600 російських окупантів.
Буквально нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що за місяць операції ЗСУ РФ втратила близько 6 тисяч солдатів убитими та пораненими у Курській області.
Як вважають в Інституті вивчення війни (ISW), вторгнення ЗСУ до Курської області вплинуло на весь театр військових дій і визначатиме наступальні та оборонні можливості росіян навіть після завершення наступу на Покровськ.
Докладніше про підсумки операції ЗСУ у Курській області за місяць - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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