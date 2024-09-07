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За аналогією з ЗСУ. В Маріуполі помітили вантажівки РФ з новим маркуванням (фото)

Фото: у Маріуполі помітили вантажівки РФ з маркуванням, аналогічним маркуванню ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни почали маркувати вантажівки, які йдуть через Маріуполь у Запорізьку область, по-новому. Ці позначення нагадують маркування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора в Маріуполі на військових вантажівках, що рухались з території транзитної бази по вул. Таганрогська в Розівський район Запорізької області, зафіксовано нанесення маркування у вигляді трикутника з повною аналогію тактичного маркування ЗСУ в Курській операції", - розповів він. 

Як зазначає радник мера, маркування було на вантажівках з особовим складом та БК, рухались колоною в сім автівок без відкритого супровіду. 

"Мета нанесення подібного маркування та його масовість допоки невідомі. Але точно підлягає врахуванню, зокрема, в районі Вугледару", - вважає Андрющенко.

 

У Маріуполі помітили вантажівки РФ з маркуванням, аналогічним маркуванню ЗСУ (t.me/andriyshTime)

Наступ ЗСУ у Курській області

Українські військові вже місяць ведуть наступальну операцію у Курській області. За даними на кінець серпня, ЗСУ контролюють 100 населених пунктів і взяти в полон близько 600 російських окупантів.

Буквально нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що за місяць операції ЗСУ РФ втратила близько 6 тисяч солдатів убитими та пораненими у Курській області.

Як вважають в Інституті вивчення війни (ISW), вторгнення ЗСУ до Курської області вплинуло на весь театр військових дій і визначатиме наступальні та оборонні можливості росіян навіть після завершення наступу на Покровськ.

Докладніше про підсумки операції ЗСУ у Курській області за місяць - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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