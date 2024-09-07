По аналогии с ВСУ. В Мариуполе заметили грузовики РФ с новой маркировкой (фото)

"Вчера в Мариуполе на военных грузовиках, следовавших с территории транзитной базы по ул. Таганрогской в ​​Розовский район Запорожской области, зафиксировано нанесение маркировки в виде треугольника с полной аналогией тактической маркировки ВСУ в Курской операции", - рассказал он.

Как отмечает советник мэра, маркировка была на грузовиках с личным составом и БК, двигались колонной в семь автомобилей без открытого сопровождения.

"Цель нанесения подобной маркировки и ее массовость пока неизвестны. Но точно подлежит учету, в частности, в районе Угледара", - считает Андрющенко.

В Мариуполе заметили грузовики РФ с маркировкой, аналогичной маркировке ВСУ (t.me/andriyshTime)