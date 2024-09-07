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По аналогии с ВСУ. В Мариуполе заметили грузовики РФ с новой маркировкой (фото)

Фото: в Мариуполе заметили грузовики РФ с маркировкой, аналогичной маркировке ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне стали маркировать грузовики, которые идут через Мариуполь в Запорожскую область, по-новому. Эти обозначения напоминают маркировку ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вчера в Мариуполе на военных грузовиках, следовавших с территории транзитной базы по ул. Таганрогской в ​​Розовский район Запорожской области, зафиксировано нанесение маркировки в виде треугольника с полной аналогией тактической маркировки ВСУ в Курской операции", - рассказал он.

Как отмечает советник мэра, маркировка была на грузовиках с личным составом и БК, двигались колонной в семь автомобилей без открытого сопровождения.

"Цель нанесения подобной маркировки и ее массовость пока неизвестны. Но точно подлежит учету, в частности, в районе Угледара", - считает Андрющенко.

 

В Мариуполе заметили грузовики РФ с маркировкой, аналогичной маркировке ВСУ (t.me/andriyshTime)

Наступление ВСУ в Курской области

Украинские военные уже месяц ведут наступательную операцию в Курской области. По данным на конец августа ВСУ контролируют 100 населенных пунктов и взять в плен около 600 российских оккупантов.

Буквально недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что за месяц операции ВСУ в Курской области РФ потеряла около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными в Курской области.

Как считают в Институте изучения войны (ISW), вторжение ВСУ в Курскую область повлияло на весь театр военных действий и будет определять наступательные и оборонительные возможности россиян даже после завершения наступления на Покровск.

Подробнее об итогах операции ВСУ в Курской области за месяц - читайте в материале РБК-Украина.

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