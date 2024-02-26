Аналоги "Шахеда": Україна наздогнала Росію за кількістю виробництва дронів-камікадзе

"На цей рік наші спроможності виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", - зазначив він.

Також Камишін розповів, що Україна досягає успіху як у виробництві аналогів "Шахедів", так і у виробництві інших ударних безпілотників.

"Те, що на Росії вибухає - то все наше", - зазначив міністр.

Коментуючи питання щодо параметрів тотожності українських дронів-камікадзе до російсько-іранських, Камишін заявив, що вони схожі за кількістю пересувної вибухівки, за дальністю дії, і за іншими технічними параметрами".