Аналог "Старлінк" у Росії стане проблемою для ЗСУ, - радник президента "Флеш"

Чому "Рассвет" стане проблемою для України

Бескрестнов пояснив, що мережа супутників "Рассвет" - російський аналог Старлінку. Найпростіший наслідок її запуску - у ворога покращиться зв'язок на фронті.

Але головна небезпека, за словами радника, в іншому. Зараз Україна не може використовувати Старлінк для онлайн-керування безпілотниками над територією Росії, адже там він не працює.

У росіян ситуація буде протилежна. Коли запрацює "Рассвет", вони зможуть атакувати дронами з онлайн-керуванням всю територію України.

"Зв'язок на фронтах у ворога покращиться - тут все зрозуміло. Основна загроза полягає в тому, що ми зараз не можемо використовувати "Старлінк" для онлайн керування БПЛА над Росією. Він там не працює. А ось росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою БПЛА з онлайн-керуванням через свої супутники", - написав Бескрестнов.

Який вихід бачить радник президента

Бескрестнов назвав єдиний спосіб протидії цій загрозі - спрямувати всі сили на створення засобів радіоелектронної боротьби проти "Рассвета".

За його словами, це варто робити, поки є час. Радник президента вважає це завдання пріоритетним особисто для себе.

Що відомо про супутники "Рассвет"

Тим часом Росія прискорює розгортання угруповання супутників "Рассвет", випереджаючи власні плани.

Перші 16 апаратів вивели на орбіту ще в березні, а до 2027 року Москва планує мати вже 292 супутники, а до 2035-го - 924.

Наразі система працює лише фрагментарно - тільки тоді, коли конкретний супутник пролітає над Україною.

Повноцінно за принципом Старлінку мережа запрацює лише після виведення на орбіту всього угруповання.