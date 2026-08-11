Аналог "Старлінк" у Росії стане проблемою для ЗСУ, - радник президента "Флеш"

Мережа супутників "Рассвет" (аналог "Старлінк") у противника стане для України проблемою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост радника президента України Сергія Бескрестнова, відомого як "Флеш".
Бескрестнов пояснив, що мережа супутників "Рассвет" - російський аналог Старлінку. Найпростіший наслідок її запуску - у ворога покращиться зв'язок на фронті.
Але головна небезпека, за словами радника, в іншому. Зараз Україна не може використовувати Старлінк для онлайн-керування безпілотниками над територією Росії, адже там він не працює.
У росіян ситуація буде протилежна. Коли запрацює "Рассвет", вони зможуть атакувати дронами з онлайн-керуванням всю територію України.
"Зв'язок на фронтах у ворога покращиться - тут все зрозуміло. Основна загроза полягає в тому, що ми зараз не можемо використовувати "Старлінк" для онлайн керування БПЛА над Росією. Він там не працює. А ось росіяни зможуть атакувати всю нашу країну за допомогою БПЛА з онлайн-керуванням через свої супутники", - написав Бескрестнов.
Бескрестнов назвав єдиний спосіб протидії цій загрозі - спрямувати всі сили на створення засобів радіоелектронної боротьби проти "Рассвета".
За його словами, це варто робити, поки є час. Радник президента вважає це завдання пріоритетним особисто для себе.
Тим часом Росія прискорює розгортання угруповання супутників "Рассвет", випереджаючи власні плани.
Перші 16 апаратів вивели на орбіту ще в березні, а до 2027 року Москва планує мати вже 292 супутники, а до 2035-го - 924.
Наразі система працює лише фрагментарно - тільки тоді, коли конкретний супутник пролітає над Україною.
Повноцінно за принципом Старлінку мережа запрацює лише після виведення на орбіту всього угруповання.
Як повідомляло РБК-Україна, комерційно "Рассвет" запрацює орієнтовно у 2027 році.
Другий запуск супутників відбувся 19 липня, а для заявленого цілодобового покриття розробнику потрібно понад 250 апаратів.
Паралельно тривають перемовини про підключення до мережі мобільних операторів та швидкісних потягів.