Аналітики прогнозують подорожчання долара: яким буде курс наприкінці 2024 року

За її словами, спостерігається одностайність в прогнозах - "близько 40 гривень за долар очікується в середньому за рік і трошки вище 40 грн за долар наприкінці року".

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"Тобто послаблення буде таке дуже-дуже помірне. Це послаблення буде відбуватися на фоні суттєвого погіршення прогнозів по поточному рахунку", - сказала Репко під час презентації "Макропрогноз 2024-25" від шести українських та зарубіжних аналітичних центрів.

Вона зазначила, ЩО зростання невизначеності За останні півроку пов'язано в основному із зовнішньою торгівлею і з поточним рахунком, при цьому прогнози по резервах також сильно змінилися.

"Аналітики думають, що Національний банк не буде змушений продавати дуже багато доларів з резервів і міжнародних надходжень. А при цьому вистачить на те, щоб утримувати їх на досить високому такому безпечному рівні", - повідомила Репко.