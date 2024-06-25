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Аналитики прогнозируют подорожание доллара: каким будет курс в конце 2024 года

Фото: Курс доллара вырастет до 42 гривен в конце 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средний курс доллара в 2024 году составит 40,5 гривен. В конце года доллар подорожает до 42 гривен.

Об этом сказала заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на дискуссию Центра экономической стратегии.

По ее словам, наблюдается единодушие в прогнозах - "около 40 гривен за доллар ожидается в среднем за год и немного выше 40 грн за доллар в конце года".

https://ces.org.ua/

"То есть ослабление будет такое очень умеренное. Это ослабление будет происходить на фоне существенного ухудшения прогнозов по текущему счету", - сказала Репко во время презентации "Макропрогноз 2024-25" от шести украинских и зарубежных аналитических центров.

Она отметила, что рост неопределенности за последние полгода связан в основном с внешней торговлей и с текущим счетом, при этом прогнозы по резервам также сильно изменились.

"Аналитики думают, что Национальный банк не будет вынужден продавать слишком много долларов из резервов и международных поступлений. А при этом хватит на то, чтобы удерживать их на достаточно высоком таком безопасном уровне", - сообщила Репко.

Напомним, законом о государственном бюджете на 2024 год определен средний курс на уровне 40,7 грн/доллар. Кроме того, ожидается, что в декабре 2024 года курс вырастет до 42,1 грн/доллар.

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение следующих 12 месяцев.

По состоянию на 26 июня официальный курс составляет 40,55 грн/доллар.

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