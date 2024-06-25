Аналитики прогнозируют подорожание доллара: каким будет курс в конце 2024 года

По ее словам, наблюдается единодушие в прогнозах - "около 40 гривен за доллар ожидается в среднем за год и немного выше 40 грн за доллар в конце года".

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"То есть ослабление будет такое очень умеренное. Это ослабление будет происходить на фоне существенного ухудшения прогнозов по текущему счету", - сказала Репко во время презентации "Макропрогноз 2024-25" от шести украинских и зарубежных аналитических центров.

Она отметила, что рост неопределенности за последние полгода связан в основном с внешней торговлей и с текущим счетом, при этом прогнозы по резервам также сильно изменились.

"Аналитики думают, что Национальный банк не будет вынужден продавать слишком много долларов из резервов и международных поступлений. А при этом хватит на то, чтобы удерживать их на достаточно высоком таком безопасном уровне", - сообщила Репко.