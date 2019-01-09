Аналитики прогнозируют умеренный рост курса доллара к гривне

Фото: обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс ожидается в пределах 28,0-28,3 грн/доллар

На ближайшей неделе ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Он отметил, что на минувшей неделе, с прошлой среды, курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-1,4%.

Вплоть до четверга, 3 января, межбанковский валютный рынок не работал, и действовали курсы, установленные накануне Нового года.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,69 грн до 28,02 грн (+1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,71/27,76 до 28,09/28,13(+1,4%/+1,3%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,66/28,10 до 27,91/28,21 (+0,9%/+0,4%).

"При этом, спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,6% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей. Спред, традиционно расширившийся на праздники, традиционно приходит к норме", - отметил он.

По словам Иосуба, на рынке наблюдается повышенный спрос на валюту со стороны нерезидентов, репатриирующих свою прибыль и со стороны компаний, получивших возврат НДС в конце декабря. НБУ пока безмолвствует, но в любой момент может выйти на рынок, и это сможет сдержать рост доллара.

"На ближайшей неделе мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,3 грн", - добавил аналитик.

Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 9 января 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 28,20 гривен за доллар, в покупке вырос на 12 копеек до 27,90 гривен за доллар.

Также РБК-Украина писало, что курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 9 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 8 копеек до 28,13 грн/доллар, курс в покупке до 28,10 гривен за доллар.