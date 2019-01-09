Аналітики прогнозують помірне зростання курсу долара до гривні

Фото: обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс очікується в межах 28,0-28,3 грн/долар

На найближчому тижні очікується помірне зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Він зазначив, що на минулому тижні, з минулої середи, курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-1,4%.

Аж до четверга, 3 січня, міжбанківський валютний ринок не працював, і діяли курси, встановлені напередодні Нового року.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,69 грн до 28,02 грн (+1,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,71/27,76 до 28,09/28,13(+1,4%/+1,3%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,66/28,10 до 27,91/28,21 (+0,9%/+0,4%).

"При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 1,6% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем. Спред, традиційно розширився на свята, традиційно приходить до норми", - зазначив він.

За словами Іосуба, на ринку спостерігається підвищений попит на валюту з боку нерезидентів, репатриирующих свій прибуток і з боку компаній, що отримали відшкодування ПДВ в кінці грудня. НБУ поки мовчить, але в будь-який момент може вийти на ринок, і це зможе стримати зростання долара.

"Найближчого тижня ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,0/28,3 грн", - додав аналітик.

Нагадаємо, в обмінних пунктах України сьогодні, 9 січня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 28,20 гривень за долар, на покупці виріс на 12 копійок до 27,90 гривень за долар.

Також РБК-Україна писало, що курс долара на міжбанку за станом на 10:30 9 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 8 копійок до 28,13 грн/долар, курс купівлі до 28,10 гривень за долар.