Аналитики прогнозируют снижение курса доллара

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн", - сказал он.

Каа отметил аналитик, курс доллара стабилизировался вблизи отметки 24,5 грн. Об этом свидетельствуют как минимальные, порой разнонаправленные на разных сегментах рынка ежедневные колебания курса, так и минимальное его изменение за неделю.

"Это свидетельствует, что курс нащупал равновесие вблизи текущих значений, и без серьезных изменений внутренних либо внешних факторов, влияющих на него, будет оставаться около текущих уровней", - добавил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне, устанавливаемый НБУ, практически не изменился, на других же сегментах рынка он незначительно снизился на 0,1-0,2%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 24,48 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,46/24,48 до 24,44/24,47 (-0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,32/24,53 до 24,28/24,48 (-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 125,00 млн долларов, что на 40,5 млн долларов меньше, чем неделей ранее. По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1001,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что текущий год курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике.