Аналитики прогнозируют рост курса доллара

Курс доллара к украинской гривне на следующей неделе продемонстрирует умеренный рост. Наличный доллар будет торговаться в районе 26,6-26,9 гривен.

Об этом РБК-Украина рассказал старший̆ аналитик Альпари Вадим Иосуб.

По его словам, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,6%. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США вырос с 26,70 до 26,73 гривен (+0,1%). А спрос/предложение доллара на межбанке выросли с 26,58/26,61 до 26,75/26,78 (+0,6%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,52/26,75 до 26,58/26,81 (+0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Примечательно, что с конца марта гривна укреплялась на ожидании новой программы с МВФ. Однако после получения первого транша МВФ и макрофинансовой помощи ЕС, вероятно, спекулянты, которые заработали на укреплении гривны, решили зафиксировать прибыль, это и вызвало ее ослабление за последние дни.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 гривен", - добавил Иосуб.

Напомним, на 15 июня Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 26,73 гривен за доллар, что на 14 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

При этом, согласно новому меморандуму Украины с МВФ, фонд прогнозирует курс доллара на уровне 30 гривен в 2020 году, в последующие годы курс будет понижаться до 28,7 гривен.