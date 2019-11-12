Аналитики прогнозируют рост курса доллара

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тренд укрепления гривны завершен, считают эксперты

В ближайшее время ожидается рост курса доллара к гривне до уровня 25 грн/доллар. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, за прошлую неделю курс гривны восстановился до 24,50, укрепившись на 50 копеек в среднем по рынку.

По его словам, рост спроса на гривну связан с ростом спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов. "В данный момент уже нельзя сказать, что за нашими бумагами выстраивается длинная очередь. Ситуация заключается в том, что мы постепенно интегрируемся в мировую финансовую систему, что приводит к повышению ликвидности на нашем рынке. На сейчас общий тренд роста по гривне завершен. Минфин не будет увеличивать объем предложения на рынке наших бумаг, в связи с чем создает дефицит", - добавил он.

Аналитик считает, что основной причиной сейчас выступает не отсутствие спроса гособлигации Украины, а отсутствие предложения новых выпусков на аукционах ОВГЗ со стороны Минфина. В связи с этим на каждом последующем аукционе привлекается все меньше и меньше средств.

"Таким образом, укрепление гривны до текущих значений будет крайне непродолжительным и в ближайшее время стоит ожидать отскока гривны к 25,00", - добавил он.

Напомним, за минувшую неделю (4-8 ноября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,1 млрд грн до 101,9 млрд грн.

По данным НБУ, в октябре 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось превышение предложения валюты над спросом. Избыточное предложение валюты, сформированное украинскими экспортерами и иностранными портфельными инвесторами, позволило НБУ пополнить международные резервы Украины на 193,9 млн долларов (чистая покупка).