Аналітики прогнозують зростання курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тренд зміцнення гривні завершено, вважають експерти

Найближчим часом очікується зростання курсу долара до гривні до рівня 25 грн/долар. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень курс гривні відновився до 24,50, зміцнившись на 50 копійок у середньому по ринку.

За його словами, зростання попиту на гривню пов'язане із зростанням попиту на ОВДП з боку нерезидентів. "На даний момент вже можна сказати, що за нашими паперами вишиковується довга черга. Ситуація полягає в тому, що ми поступово інтегруємося у світову фінансову систему, що призводить до підвищення ліквідності на нашому ринку. Зараз загальний тренд зростання по гривні завершений. Мінфін не буде збільшувати обсяг пропозиції на ринку наших паперів, у зв'язку з чим створює дефіцит", - додав він.

Аналітик вважає, що основною причиною зараз виступає не відсутність попиту держоблігації України, а відсутність пропозиції нових випусків на аукціонах ОВДП з боку Мінфіну. У зв'язку з цим на кожному наступному аукціоні залучається все менше і менше коштів.

"Таким чином, укріплення гривні до поточних значень буде вкрай нетривалим і найближчим часом варто очікувати відскоку гривні до 25,00", - додав він.

Нагадаємо, за минулий тиждень (4-8 листопада) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,1 млрд грн до 101,9 млрд грн.

За даними НБУ, в жовтні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося перевищення пропозиції валюти над попитом. Надлишкова пропозиція валюти, сформована українськими експортерами та іноземними портфельними інвесторами, дозволила НБУ поповнити міжнародні резерви України на 193,9 млн доларів (чиста купівля).