Аналитики прогнозируют рост курса доллара до 28 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Тенденция к укреплению доллара наблюдается во всем мире

Доллар на следующей неделе отыграет свои позиции, и курс вернется к уровню к 28 грн/доллар. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал аналитик компании "Альпари" Максим Пархоменко.

"В целом, в рамках месяца реально ожидать продолжения глобального тренда на укрепление доллара в мире. Это скажется и на гривне. С большой долей вероятности на следующей неделе мы увидим рост доллара к отметкам прошлой недели 28,00", - отметил он.

Как напомнил аналитик, за прошлую неделю гривна начала отвоевывать ранее утраченные позиции по рынку и смогла за неделю прибавить несколько процентов в цене. Так, средняя рыночная цена на валюту спустилась с 28,20 до 27,95. По разным спектрам рынка гривна демонстрирует достаточно хорошее оживление и торгуется на положительной ноте, укрепляясь в среднем на 20 копеек. Межбанк уже к среде торгуется на отметке в 27,88, снизившись с максимальной отметки в 28.22 гривен за доллар, которая была достигнута на прошлой неделе.

"Снижение доллара за этот период наблюдается во всем мире. Так, достигнув своих пиковых значений за последний год, доллар на фоне неопределенности перед выборами снизился на несколько процентов относительно всех мировых валют, в том числе и гривны. Сам результат выборов в итоге оказался вполне предсказуемый. Усиление позиции демократов в Палате представителей влечет за собой торможение экономической политики Дональда Трампа, но не позволит вывести его из игры и провести импичмент. Отсюда некоторая склонность к уходу от рисков, которая вряд ли останется с нами надолго", - отметил Пархоменко.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходит из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2018 году - 27,07 грн/доллар, в 2019 году - 28,66 грн/доллар и в 2020 году - 29,92 грн/доллар.