Аналітики прогнозують зростання курсу долара до 28 грн/долар

Фото: обмін валют (РБК-Україна)

Тенденція до зміцнення долара спостерігається у всьому світі

Долар наступного тижня відіграє свої позиції, і курс повернеться до рівня до 28 грн/долар. Про це в коментарі РБК-Україна сказав аналітик компанії "Альпарі" Максим Пархоменко.

"В цілому, в рамках місяця реально очікувати продовження глобального тренду на зміцнення долара в світі. Це позначиться і на гривні. З великою ймовірностю наступного тижня ми побачимо зростання долара до оцінок минулого тижня 28,00", - зазначив він.

Як нагадав аналітик, за минулий тиждень гривня почала відвойовувати раніше втрачені позиції на ринку і змогла за тиждень додати декілька відсотків в ціні. Так, середня ринкова ціна на валюту спустилася з 28,20 до 27,95. За різними спектрами ринку гривня демонструє досить гарне пожвавлення і торгується на позитивній ноті, зміцнюючись в середньому на 20 копійок. Міжбанк вже до середи торгується на позначці в 27,88, знизившись з максимальної позначки в 28.22 гривень за долар, яка була досягнута минулого тижня.

"Зниження долара за цей період спостерігається у всьому світі. Так, досягнувши своїх пікових значень за останній рік, долар на тлі невизначеності перед виборами знизився на кілька відсотків щодо всіх світових валют, у тому числі і гривні. Сам результат виборів у підсумку виявився цілком передбачуваним. Посилення позиції демократів у Палаті представників тягне за собою гальмування економічної політики Дональда Трампа, але не дозволить вивести його з гри і провести імпічмент. Звідси деяка схильність до відходу від ризиків, яка навряд чи залишиться з нами надовго", - зазначив Пархоменко.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.