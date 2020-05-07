Выполнить программу stand-by проще, чем EFF, - Рашкован

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Условий получения финансирования по программе standby меньше

Получить кредит от Международного валютного фонда (МВФ) по краткосрочной программе stand-by Украине будет проще, чем в рамках программы расширенного финансирования EFF. Об этом в Facebook написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

По его словам, в условиях приоритета структурных реформ Фонд предлагает странам программы EFF, но в сложившихся глобальных условиях неопределенности МВФ понимает, что странам очень сложно планировать структурные реформы на несколько лет вперед.

"Это проблема для многих правительств, не только для правительства Дениса Шмыгаля. И решение смены программ не является специфическим решением фонда для Украины - пока что в целом это позиция фонда во многих странах. Она может поменяться, но за последние 2 месяца МВФ не утвердил ни одной новой программы EFF", - написал Рашкован.

По его словам,в антикризисных условиях или для предотвращения негативных последствий кризиса в МВФ есть другие программы, в частности линии stand-by. Это более короткие программы и средства по ним получить легче.

"Средства могут быть также направлены в бюджет для частичного покрытия дефицита. Условий получения финансирования по ним меньше. Такие программы не направлены на структурные реформы. Они направлены на начальном этапе на помощь странам в финансировании затрат на медицину, на формулирование адекватной кризису монетарной и фискальной политики, на сохранение финансовой стабильности, а затем будут сфокусированы на выходе экономик из кризиса", - отметил Рашкован.

"В рамках новой программы stand-by мы обсуждаем в течение следующих 18 месяцев получение тех же 5 млрд долларов от МВФ. Более того, как я сказал, условия получения этих средств в течение 2020-2021 годов легче, чем получение тех же 5 млрд долларов в рамках программы EFF, так как не требует "титанических" усилий по продвижению структурных реформ", - добавил он.

Рашкован напомнил, что программа EFF, переговоры по которой продолжались с 2019 года, была рассчитана на три года и предполагала предоставление Украине 8 млрд долларов.

Он отметил, что Украина и МВФ смогут вернуться к переговорам по новой программе расширенного финансирования через 12-14 месяцев.

Напомним, 7 мая представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд отказывается от подписания трехлетней программы с Украиной, а вместо этого сосредоточатся на 18-месячной в рамках механизма Stand-by.

Позже источник РБК-Украина сообщил, что краткосрочная программа stand-by от МВФ позволит Украине быстрее реагировать на вызовы кризиса, который появился в результате пандемии COVID-19.