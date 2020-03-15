Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4-26,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн", - сказал он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,5-6,7%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,74 до 25,86 грн (+4,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 24,98/25,01 до 26,16/26,19 (+4,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,64/24,95 до 26,01/26,62 (+5,5%/+6,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 2,3% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.

Аналитики отмечают, что полномасштабный финансовый кризис из-за коронавируса привел к девальвации валют развивающихся стран. При этом в росте курса доллара к гривне, который наблюдался в течение последней недели, нет ничего специфического, связанного именно с гривной или с украинской экономикой.