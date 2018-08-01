Курс долара продовжить рости за рахунок покупок нерезидентів

На найближчому тижні аналітики очікують продовження зростання курсу долара за рахунок покупок нерезидентів. Про це в коментарі РБК-Україна розповів старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

За словами аналітика, на минулому тижні, з минулої середи, долар помітно виріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,1-1,3%.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 26,58 грн до 26,87 грн, або на 1,1%. Середній курс долара на міжбанку, за даними Укрділінг, за цей же час зріс з 26,60 грн до 26,96 грн, або на 1,3%. Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 26,47 / 26,75 до 26,80 / 27,10.

Таким чином, покупка виросла на 1,2%, а продаж - на 1,3%. При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою розширився з 1,0% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання продажу у порівнянні з покупкою.

З 1 серпня набуває чинності нова методика НБУ щодо розрахунку офіційного курсу гривні до долара США. Офіційний курс гривні до долара буде розраховуватися на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів на умовах "тод", "том" і "спот", які в день розрахунку офіційного курсу заключались на міжбанку, і інформація про які була на НБУ до 15:30 відповідного робочого дня.

Нова методика розрахунку передбачає двоступеневу систему відсікання угод, параметри яких сильно відхиляються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня, а, отже, такі угоди є нерепрезентативним для їх врахування при розрахунку офіційного курсу гривні до долара. Спочатку з наявного ряду угод відсікаються всі угоди, курс за якими відхиляється від середньоарифметичного по всіх угодах більш ніж на 2%. Потім відсікаються угоди, курс/обсяг яких відхиляється від середньоарифметичного курсу/обсягу більш ніж на 2 стандартних відхилення.

Розрахунок офіційного курсу гривні до долара буде здійснюватися як середньозважене по всіх угодах, які залишилися після відсікання. Офіційний курс буде публікуватися на сайті Національного банку до 16:00, тобто на 2 години раніше, ніж раніше.

"На найближчому тижні ми побачимо продовження зростання курсу долара, в першу чергу - за рахунок покупок нерезидентів. Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень біля 27,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,5 грн", - зазначив Вадим Іосуб.

Нагадаємо, в обмінних пунктах України сьогодні, 1 серпня 2018 року, о 12:00 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім торговим днем ​​виріс на 12 копійок - до 27,10 гривень за долар, у покупці курс долара підвищився на 10 копійок - до 26,82 гривень за долар.