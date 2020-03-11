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Аналітики очікують підтримки гривні з боку НБУ

Новини » Економіка     11.03.2020 - 11:22
Аналітики очікують підтримки гривні з боку НБУ
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Можливо, центробанк постарається утримати рівень 25,5 грн/долар

Національний банк України за допомогою інтервенцій на міжбанківському валютному ринку буде намагатися не допустити різкого зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Украина сказав старший аналітик фінансової групи ICU Тарас Котович.

Як зазначив аналітик, у вівторок, 10 березня міжбанк відреагував досить стримано на обвал світових фінансових ринків. Адже ще в неробочий понеділок в деяких банках в роздрібному продажі курс підскочив до 26-26,1 грн/долар.

"Думаю, Національний банк буде згладжувати курс, щоб не було панічних настроїв і різких стрибків. Принаймні, я сподіваюся, що спробують утримати курс у межах 25,5 грн/долар, щоб не дати йому полетіти далі", - сказав експерт.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу. На готівковому ринку курс долара у продажу виріс на 80 копійок до 25,86 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк у вівторок, 10 березня, вийшов з інтервенцією по продаж валюти і станом на 13:00 продав 250 млн доларів для стримування різкого зростання курсу долара. У результаті курс на міжбанку зупинився на рівні 25,40 грн/долар.

Курс долара продовжив зростання на міжбанку, незважаючи на заходи НБУ НБУ на 11 березня значно підвищив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс гривнікурс НБУ
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