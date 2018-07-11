Аналитики ожидают дальнейшего снижения курса доллара

Этому способствует повышение активности экспортеров

На ближайшей неделе аналитики ожидают снижения курса доллара за счет повышения активности со стороны экспортеров. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик компании "Альпари".

"Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 26/26,2 гривен", - сообщил аналитик.

Так, на минувшей неделе, с прошлой среды, доллар снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,8%.

В частности, по наблюдениям экспертов, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,30 гривен до 26,21 гривен, или на 0,3%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время снизился с 26,44 гривен до 26,23 гривен, или на 0,8%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,10/26,34 до 26,07/26,28. Таким образом, покупка снизилась на 0,1%, а продажа – на 0,2%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого снижения продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о стабилизации наличного рынка валюты, считают аналитики.

Министерство экономического развития и торговли улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3% до 3,2% и ухудшило оценку инфляции с 9% до 9,9%, о чем свидетельствует проект правительственного постановления о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы.

Одновременно МЭРТ разработало несколько сценариев на ближайшие годы. Согласно более оптимистическому, рост экономики Украины ускорится уже в следующем году до 4,1%, в 2020 году – до 5% и в 2021 году – до 5,4%, инфляция при этом будет соответственно 8,7%, 7% и 5,2%.

Негативный сценарий предполагает замедление роста ВВП страны в следующем году до 1,1% с последующим незначительным ускорением до 1,6% и 2,1% соответственно в 2020 и 2021 годах. Инфляция в этом сценарии ускорится в следующем году до 12,4% с последующим замедлением до 8,6% и 6,7% в 2020 и 2021 годах.

Напомним, в обменных пунктах Украины сегодня, 11 июля 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже понизился на 1 копейку до 26,27 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 10 июля, курс евро в продаже понизился на 7 копеек до 30,94 гривен за евро.