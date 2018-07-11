Аналітики очікують подальшого зниження курсу долара

Цьому сприяє підвищення активності експортерів

На найближчому тижні аналітики очікують зниження курсу долара за рахунок підвищення активності з боку експортерів. Про це в коментарі РБК-Україна розповів Вадим Иосуб, старший аналітик компанії "Альпарі".

"Безготівковий долар буде торгуватися через тиждень поблизу 26 гривень, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26/26,2 гривень", - повідомив аналітик.

Так, на минулому тижні, з минулої середи, долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,1-0,8%.

зокрема, за спостереженнями експертів, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,30 гривень до 26,21 гривень, або на 0,3%. Середньозважений курс долара на міжбанку, за даними регулятора, за цей же час знизився з 26,44 гривень до 26,23 гривень, або на 0,8%.

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 26,10/26,34 до 26,07/26,28. Таким чином, купівля знизилася на 0,1%, а продаж – на 0,2%. При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 0,9% до 0,8% за рахунок більш швидкого зниження продажу в порівнянні з покупкою, що свідчить про стабілізацію готівкового ринку валюти, вважають аналітики.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі поліпшило прогноз зростання ВВП України в 2018 році з 3% до 3,2% і погіршив оцінку інфляції з 9% до 9,9%, про що свідчить проект урядової постанови про прогнозі соціального й економічного розвитку на 2019-2021 роки.

Одночасно МЕРТ розробило кілька сценаріїв на найближчі роки. Згідно більш оптимістичним, зростання економіки України прискориться вже в наступному році до 4,1%, у 2020 році – до 5% і в 2021 році – до 5,4%, інфляція при цьому відповідно 8,7%, 7% і 5,2%.

Негативний сценарій передбачає уповільнення зростання ВВП країни в наступному році до 1,1% з подальшим незначним прискоренням до 1,6% і 2,1% відповідно в 2020 2021 роках. Інфляція в цьому сценарії прискориться в наступному році до 12,4% з подальшим уповільненням до 8,6% і 6,7% в 2020 2021 роках.

Нагадаємо, в обмінних пунктах України сьогодні, 11 липня 2018 року, 11:05 курс долара у продажу знизився на 1 копійку до 26,27 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 10 липня, курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 30,94 гривень за євро.