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Аналитики оценили влияние вложений физлиц в гособлигации на курс доллара

Новости » Экономика    20.09.2019 - 12:25
Аналитики оценили влияние вложений физлиц в гособлигации на курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Рост вложений граждан в облигации пока на курс повлиять не может

Общий объем вложений физических лиц в облигации внутреннего государственного займа (10 млрд грн) пока слишком незначителен, чтобы повлиять на курс гривны к доллару. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, объем этих инвестиций "не больше капли в море на фоне одного акционера, который может генерировать такой объем за раз".

"Доля физических лиц крайне небольшая и она не влияет на динамику рынка. Соответственно нет и влияния на курс гривны", - сказал он.

Вместе с тем, аналитик назвал такие вложения выгодными, поскольку они дают больший доход, чем депозиты и в целом превышают доходность недвижимости, при этом обладают более высоким уровнем защиты капитала.

Отметим, по данным Национального банка на середину сентября 2019 года, физические лица вложили в облигации внутреннего государственного займа 10 млрд грн (3,2 млрд грн в гривне, 6,8 млрд грн - валюте). При этом на начало года вложения физлиц в ОВГЗ составляли 6 млрд грн.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,9 млрд грн до 88,1 млрд грн.

Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 24,50 грн/доллар Курс доллара 20 сентября упал до минимума с января 2016 года
Темы: Курс доллара
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