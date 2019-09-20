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Аналітики оцінили вплив вкладень фізосіб в держоблігації на курс долара

Новини » Економіка    20.09.2019 - 12:25
Аналітики оцінили вплив вкладень фізосіб в держоблігації на курс долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Зростання вкладень громадян в облігації поки на курс вплинути не може

Загальний обсяг вкладень фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (10 млрд грн) поки дуже незначний, щоб вплинути на курс гривні до долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, обсяг цих інвестицій "не більше краплі в морі на тлі одного акціонера, який може генерувати такий обсяг за раз".

"Частка фізичних осіб вкрай невелика, і вона не впливає на динаміку ринку. Відповідно немає і впливу на курс гривні", - сказав він.

Разом з тим, аналітик назвав такі вкладення вигідними, оскільки вони дають більший прибуток, ніж депозити і в цілому перевищують прибутковість нерухомості, при цьому дають більш високий рівень захисту капіталу.

Відзначимо, за даними Національного банку на середину вересня 2019 року, фізичні особи вклали в облігації внутрішньої державної позики 10 млрд грн (3,2 млрд грн у гривні, 6,8 млрд грн - валюті). При цьому на початок року вкладення фізосіб в ОВДП становили 6 млрд грн.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень (9-13 вересня) нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,9 млрд грн до 88,1 млрд грн.

Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 24,50 грн/долар Курс долара 20 вересня впав до мінімуму з січня 2016 року
Теми: Курс долара
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