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Аналитики оценили влияние карантина на курс доллара

Новости » Экономика     11.03.2020 - 16:23
Аналитики оценили влияние карантина на курс доллара
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Непосредственного влияния на курс не будет, если не возникнет паники

Введенный правительством Украины карантин из-за распространения эпидемии коронавируса в мире прямо не повлияет на курс доллара. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, карантин не влияет на курс, однако лишняя паника может усилить темпы его негативной динамики. "Но на данный момент до паники еще не дошло", - добавил он.

По его словам, введение карантина продиктовано ситуацией, которая сформирована в Европе. При этом по факту будущее распространение вируса будет ограничено и темпы заражения в Украине будут меньше, в сравнении с центральной Европой, как и паника среди населения.

"На сейчас мы имеем дело с общими глобальными трендами на мировом рынке. Из-за них страдают цены на рисковые активы, и это соответственно сказывается и на гривне", - констатировал аналитик.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение вести карантин из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Карантин вводится с 12 марта сроком на три недели до 3 апреля. На этот период в Украине закрываются учебные заведения, а также вводится запрет на проведение массовых мероприятий с более 200 участников.

Отметим, аналитики прогнозируют дальнейший рост курса доллара как минимум до 26 гривен за доллар. По их мнению, на текущих отметках курс доллара может стабилизироваться в случае единого фронта со стороны НБУ, Минфина и главы правительства.

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Темы: Курс доллара
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