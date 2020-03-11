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Аналітики оцінили вплив карантину на курс долара

Новини » Економіка     11.03.2020 - 16:23
Аналітики оцінили вплив карантину на курс долара
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Безпосереднього впливу на курс не буде, якщо не виникне паніки

Запроваджений урядом України карантин через поширення епідемії коронавірусу у світі прямо не вплине на курс долара. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, карантин не впливає на курс, однак зайва паніка може посилити темпи негативної динаміки. "Але на даний момент до паніки ще не дійшло", - додав він.

За його словами, введення карантину продиктоване ситуацією, яка сформована в Європі. При цьому за фактом майбутнє поширення вірусу буде обмежено і темпи зараження в Україні будуть менше, в порівнянні з центральною Європою, як і паніка серед населення.

"Зараз ми маємо справу з загальними глобальними трендами на світовому ринку. Через них страждають ціни на ризикові активи, і це відповідно позначається і на гривні", - констатував аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв рішення вести карантин через поширення в світі епідемії коронавірусу. Карантин вводиться з 12 березня терміном на три тижні до 3 квітня. На цей період в Україні закриваються навчальні заклади, а також вводиться заборона на проведення масових заходів з понад 200 учасників.

Зазначимо, аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара як мінімум до 26 гривень за долар. На їхню думку, на поточних відмітках курс долара може стабілізуватися у випадку єдиного фронту з боку НБУ, Мінфіну і голови уряду.

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Теми: Курс долара
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