Аналитики оценили влияние чрезвычайного положения на валютный рынок

Украинские власти вряд ли пойдут на какие-либо ограничения на валютном рынке, поскольку это может испугать оставшихся инвесторов. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, сейчас активно обсуждается вероятность введения чрезвычайного положения и воздействия этой меры на валютный рынок.

"По нашему мнению, могут быть приняты практически любые меры карантинного характера, но работу валютного рынка это не затронет, и вводиться специальные административные ограничения на валютном рынке не будут", - сказал Иосуб.

По его мнению, сейчас подобные меры отпугнули бы оставшихся иностранных инвесторов в ОВГЗ и держателей реструктуризированного госдолга, в чем никто не заинтересован.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины ввел систему антикризисных мер на период карантина из-за коронавируса. При этом НБУ не вводит никаких ограничений на работу банковской системы.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации разгорающегося мирового кризиса по отношению к доллару девальвируют валюты практически всех стран, в том числе и Украины.