Аналитики объяснили, как НБУ может повлиять на укрепление курса гривны

Курсовая динамика в ближайшие недели во многом будет зависеть от действий Национального банка Украины на валютном рынке. НБУ не проводит интервенция с начала апреля.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют".
"Если НБУ не будет проводить покупку "излишков валюты" на межбанке, курс гривны может еще укрепиться до уровня 27,4 и быть в диапазоне 27,4-27,5 гривен/доллар. При сценарии покупки со стороны НБУ валюты на межбанковском рынке, данные действия могут приостановить укрепления гривны в районе 27,5-27,6 гривен/доллар", - считает начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.
Тогда как старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович допускает, что при условии, если Нацбанк и дальше будет воздерживаться от интервенций, курс может усилиться в коридоре 27-27,5 гривен/доллар.
Напомним, курс гривны к доллару на этой неделе показал лучший для украинской валюты результат с августа прошлого года. Межбанк в среду, 19 мая, закрылся котировками в продаже 27,42 гривен/доллар, в покупке - 27,40 гривен/доллар.
Отметим, Национальный банк Украины не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке с начала апреля 2021 года.