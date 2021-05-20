Аналитики объяснили, как НБУ может повлиять на укрепление курса гривны

Курсовая динамика в ближайшие недели во многом будет зависеть от действий Национального банка Украины на валютном рынке. НБУ не проводит интервенция с начала апреля.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют ".

"Если НБУ не будет проводить покупку "излишков валюты" на межбанке, курс гривны может еще укрепиться до уровня 27,4 и быть в диапазоне 27,4-27,5 гривен/доллар. При сценарии покупки со стороны НБУ валюты на межбанковском рынке, данные действия могут приостановить укрепления гривны в районе 27,5-27,6 гривен/доллар", - считает начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко.

Тогда как старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович допускает, что при условии, если Нацбанк и дальше будет воздерживаться от интервенций, курс может усилиться в коридоре 27-27,5 гривен/доллар.