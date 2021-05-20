Аналітики пояснили, як НБУ може вплинути на зміцнення курсу гривні

Курсова динаміка в найближчі тижні багато в чому залежатиме від дій Національного банку України на валютному ринку. НБУ не проводить інтервенція з початку квітня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют ".

"Якщо НБУ не буде проводити покупку "надлишків валюти" на міжбанку, курс гривні може ще зміцнитися до рівня 27,4 і бути в діапазоні 27,4-27,5 гривень/Долар. При сценарії покупки з боку НБУ валюти на міжбанківському ринку, дані дії можуть призупинити зміцнення гривні в районі 27,5 - 27,6 гривень/Долар", - вважає Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group ігор Левченко

Тоді як старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович допускає, що за умови, якщо Нацбанк і далі буде утримуватися від інтервенцій, курс може посилитися в коридорі 27-27, 5 гривень/Долар.