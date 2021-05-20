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Аналітики пояснили, як НБУ може вплинути на зміцнення курсу гривні

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Україна, Четвер 20 травня 2021 11:03
Аналітики пояснили, як НБУ може вплинути на зміцнення курсу гривні Фото: курс долара залежить від дій НБУ на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус, Ростислав Шаправський

Курсова динаміка в найближчі тижні багато в чому залежатиме від дій Національного банку України на валютному ринку. НБУ не проводить інтервенція з початку квітня.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гривня на підйомі. Чому дешевшає долар і що буде з курсом валют".

"Якщо НБУ не буде проводити покупку "надлишків валюти" на міжбанку, курс гривні може ще зміцнитися до рівня 27,4 і бути в діапазоні 27,4-27,5 гривень/Долар. При сценарії покупки з боку НБУ валюти на міжбанківському ринку, дані дії можуть призупинити зміцнення гривні в районі 27,5 - 27,6 гривень/Долар", - вважає Начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group ігор Левченко

Тоді як старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович допускає, що за умови, якщо Нацбанк і далі буде утримуватися від інтервенцій, курс може посилитися в коридорі 27-27, 5 гривень/Долар.

Нагадавши, курс гривні до долара цього тижня показав найкращий для української валюти результат з серпня минулого року. Міжбанк в середу, 19 травня, закрився котируваннями у продажу 27,42 гривень/долар, в покупці - 27,40 гривень/Долар.

Зазначимо, Національний банк України не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку з початку квітня 2021 року.

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