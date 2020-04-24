Аналитики назвали условия для укрепления курса гривны

Иллюстративное фото (УНИАН)

Обменный курс может укрепиться до 26-27 гривен/доллар

Курс гривны может укрепится без новых негативных шоков, связанных с эпидемией, и при подписании соглашения с МВФ. Об этом заявил глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко, говорится в материале РБК-Украина "Движение на ощупь: как Украина переживет новый экономический кризис".

Как Мартыненко рассказал в комментарии РБК-Украина, с этими условиями обменный курс может укрепиться до 26-27 гривен/доллар уже во втором квартале.

Напомним, Нацбанк на 24 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,01 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также сообщалось, что 23 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар.

В то же время в обменных пунктах Украины 23 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 29,54 гривен за евро.