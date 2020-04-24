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Аналитики назвали условия для укрепления курса гривны

Новости » Экономика     24.04.2020 - 08:49
Аналитики назвали условия для укрепления курса гривны
Иллюстративное фото (УНИАН)

Обменный курс может укрепиться до 26-27 гривен/доллар

Курс гривны может укрепится без новых негативных шоков, связанных с эпидемией, и при подписании соглашения с МВФ. Об этом заявил глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко, говорится в материале РБК-Украина "Движение на ощупь: как Украина переживет новый экономический кризис".

Как Мартыненко рассказал в комментарии РБК-Украина, с этими условиями обменный курс может укрепиться до 26-27 гривен/доллар уже во втором квартале.

Напомним, Нацбанк на 24 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,01 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также сообщалось, что 23 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,99 гривен за доллар, курс в покупке до 26,95 гривен за доллар.

В то же время в обменных пунктах Украины 23 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,31 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 29,54 гривен за евро.

НБУ на 24 апреля опустил курс доллара до психологической отметки НБУ снизил официальный курс евро
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