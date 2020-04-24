Аналітики назвали умови для зміцнення курсу гривні

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Обмінний курс може зміцнитися до 26-27 гривень/долар

Курс гривні може зміцниться без нових негативних шоків, пов'язаних з епідемією, і при підписанні угоди з МВФ. Про це заявив глава департаменту групи ICU з корпоративного аналізу Олександр Мартиненко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Рух на дотик: як Україна переживе нову економічну кризу".

Як Мартиненко розповів в коментарі РБК-Україна, з цими умовами обмінний курс може зміцнитися до 26-27 гривень/долар вже у другому кварталі.

Також на думку аналітика Concorde Capital Євгенія Ахтирко, темпи падіння імпорту будуть більш значними, ніж експорту, і цей факт буде сприятливо впливати на баланс попиту і пропозиції на валютному ринку. Середньорічний курс в Concorde Capital очікують на рівні 27 гривень/долар.

Нагадаємо, Нацбанк на 24 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,01 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Також повідомлялося, що 23 квітня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,99 гривень за долар, курс купівлі до 26,95 гривень за долар.

У той же час в обмінних пунктах України 23 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 12 копійок до 27,31 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 29,54 гривень за євро.