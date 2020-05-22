Аналитики назвали причины для укрепления гривны

Население Украины меньше стало покупать валюты из-за снижения психологического фактора. Также укреплению гривны помогли снижение импорта энергоносителей и машиностроительной продукции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Готовь доллары с лета: укрепится ли курс гривны после ослабления карантина".

В частности, директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник рассказал, что кризис, умноженный на карантин, существенно уменьшил общую тенденцию к покупкам.

"Карантин в целом уменьшает активность людей: по большинству сегментов продажи просели. Это приводит к уменьшению потребления импорта, что в свою очередь вызывает уменьшение спроса на покупку валюты", - разъяснил РБК-Украина эксперт.

Укреплению гривны помогло не только снижение импорта энергоносителей, но и машиностроительной продукции, говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук. И вместе с тем, по его словам, наблюдались достаточно стабильные объемы экспорта продтоваров, железной руды и IT-услуг.

Динамику курса, как считает аналитик, также подкрепила стабильная ситуация на рынке госдолга - отток вложений иностранных инвесторов был незначительным, особенно на фоне других стран. Эксперты также обращают внимание, что население меньше стало покупать валюты из-за снижения психологического фактора.

Напомним, НБУ на 22 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 мая справочный курс на уровне 26,78 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 мая (26,56 грн).