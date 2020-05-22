Аналітики назвали причини для зміцнення гривні

Населення України стало менше купувати валюти через зниження психологічного фактору. Також зміцненню гривні допомогли зниження імпорту енергоносіїв та машинобудівної продукції.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Готуй долари з літа: зміцниться курс гривні після ослаблення карантину".

Зокрема, директор департаменту інвестиційного бізнесу ПУМБ Антон Стадник розповів, що криза, помножена на карантин, суттєво зменшила загальну тенденцію до покупок.

"Карантин в цілому зменшує активність людей: по більшості сегментів продажі просіли. Це призводить до зменшення споживання імпорту, що в свою чергу викликає зменшення попиту на купівлю валюти", - пояснив РБК-Україна експерт.

Зміцненню гривні допомогло не тільки зниження імпорту енергоносіїв, але і машинобудівної продукції, говорить глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук. І разом з тим, за його словами, спостерігалися досить стабільні обсяги експорту продтоварів, залізної руди та IT-послуг.

Динаміку курсу, як вважає аналітик, також підкріпила стабільна ситуація на ринку держборгу - відтік вкладень іноземних інвесторів був незначним, особливо на тлі інших країн. Експерти також звертають увагу, що населення стало менше купувати валюти через зниження психологічного фактора.

Нагадаємо, НБУ на 22 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 травня довідковий курс на рівні 26,78 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 20 травня (26,56 грн).