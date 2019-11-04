Аналитики назвали последствия отмены НБУ лимита на покупку валюты

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Легальных операций станет больше, но на курс это не повлияет

Отмена Национальным банком Украины (НБУ) лимита на покупку физлицами наличной валюты в 150 тыс. грн с 5 ноября приведет к выводу из тени части операций. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, в итоге цифры официальной статистики НБУ по объему валютных операций на наличном рынке могут вырасти.

"Статистика может быть более высокой, и количество обменных операций в белом сегменте рынка вырастет", - сказал он.

При этом эксперт сомневается, что отмена лимита может как-то сказаться на курсе доллара в банках и легальных обменных пунктах.

Комментируя неофициальные операции, которые совершаются на валютном рынке, Пархоменко отметил, что там курс "примерно схож с курсом, который вы видите в обменниках", однако зачастую отличается в лучшую сторону для клиента.

"По своей сути, рынок нельзя назвать "черным", ведь и в любом обменнике любая транзакция может быть не внесена в систему, из-за чего ее уже можно отнести к "черным" операциям", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 5 ноября отменил ограничения по объему покупки в 150 тыс. грн в день. По оценкам Национального банка эти послабления не будут иметь существенного влияния на валютный рынок, поскольку большинство операций производится на суммы менее 150 тыс. грн.

Напомним, население Украины в октябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1413,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1504,8 млн долларов. Таким образом в октябре чистая покупка валюты населением составила 91,5 млн долларов, в то время как сентябре наблюдалась чистая продажа (на 88,8 млн долларов).