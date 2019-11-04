Аналітики назвали наслідки скасування НБУ ліміту на купівлю валюти

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Легальних операцій стане більше, але на курс це не вплине

Скасування Національним банком України (НБУ) ліміту на покупку фізособами готівкової валюти в 150 тис. грн з 5 листопада призведе до виведення з тіні частини операцій. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, в результаті цифри офіційної статистики НБУ за обсягом валютних операцій на готівковому ринку можуть зрости.

"Статистика може бути більш високою, і кількість обмінних операцій в білому сегменті ринку зросте", - сказав він.

При цьому експерт сумнівається, що скасування ліміту може якось позначитися на курсі долара в банках і легальних обмінних пунктах.

Коментуючи неофіційні операції, які відбуваються на валютному ринку, Пархоменко зазначив, що там курс "приблизно схожий з курсом, який ви бачите в обмінниках", однак часто відрізняється в кращу сторону для клієнта.

"По своїй суті, ринок не можна назвати "чорним", адже і в будь-якому обміннику будь-яка транзакція може бути не внесена в систему, через що його вже можна віднести до "чорних" операцій", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 5 листопада скасував обмеження за обсягом покупки в 150 тис. грн в день. За оцінками Національного банку ці послаблення не будуть мати істотного впливу на валютний ринок, оскільки більшість операцій проводиться на суми менше 150 тис. грн.

Нагадаємо, населення України в жовтні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1413,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1504,8 млн доларів. Таким чином в жовтні чиста купівля валюти населенням становила 91,5 млн доларів, у той час як вересні спостерігався чистий продаж (на 88,8 млн доларів).