Аналітики назвали авто з найбільшою смертністю у аваріях: опубліковано рейтинг

Дані для дослідження отримані з урядової бази даних FARS (US Fatality Analysis Reporting System), яку веде агентство NHTSA міністерства транспорту США (National Highway Traffic Safety Administration, Національне управління безпекою руху на трасах).

У вибірку потрапили аварії, що сталися у період з 2017 по 2022 рік за участю сучасних автомобілів (2018-2022 модельних років), які спричинили смерть водія чи пасажирів. У середньому ймовірність фатального ДТП з такими вступними становила 2,8 на мільярд машино-кілометрів.

У марки Tesla, однак, кількість смертельних аварій виявилася найвищою країною: 5,6 на мільярд машино-кілометрів — рівно вдвічі більше середнього. На другому місці в антирейтингу виявилася марка Kia з показником 5,5, Buick - на третьому місці з помітним відривом (4,8).

Є й докладніша розбивка - за моделями. Найбільша кількість смертельних аварій на рахунку маленького кросовера Hyundai Venue: 13,9 фатальних ДТП на мільярд машино-кілометрів. Також у топ-10 машин з найбільшою кількістю смертельних випадків входять: Chevrolet Corvette (13,6), Mitsubishi Mirage (13,6), Porsche 911 (13,2), Honda CR-V Hybrid (13,2), Tesla Model Y (10,6), Mitsubishi Mirage G4 (10,1), Buick Encore GX (9,8), Kia Forte (8,1), Buick Envision (8,0).

Причини потрапляння більшості моделей до цього сумного рейтингу зрозумілі. Hyundai Venue, Mitsubishi Mirage та Buick Encore GX – маленькі та недорогі машини, які особливо страждають у зіткненнях з величезними позашляховиками та пікапами, популярними у США. Chevrolet Corvette і Porsche 911 – навпаки, потужні та швидкохідні суперкари: більшість водіїв просто не дотягують до їхніх можливостей.